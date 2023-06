Su Netflix c’è un film che racconta un dramma straziante ed emotivamente coinvolgente

Stai cercando un film drammatico che ti coinvolga emotivamente e ti faccia pensare? Su Netflix c’è Pieces of a woman, una pellicola che racconta un dramma straziante che non ti lascerà indifferente. Un film intenso e ricco di tensione emotiva, considerato da molti una visione da non perdere.

Su Netflix un film che racconta un dramma straziante

Pieces of a woman è un film recente, presentato in concorso al 77° Festival del Cinema di Venezia, che ha ottenuto per l’attrice Vanessa Kirby (The Crown) il Premio Volpi come migliore protagonista femminile. Diretto da Kornél Mundruczó e sceneggiato da Kata Weber, sua ex partner, è stato anche candidato all’Oscar e al Golden Globe nel 2021 per la migliore attrice protagonista.

Al centro del racconto c’è un dramma inimmaginabile: la perdita di un figlio appena nato da parte di una giovane coppia. Proprio come recita il titolo del film, il punto di vita raccontato è soprattutto quello della madre, travolta da un dolore immenso. La donna subirà un devastante scollamento dalla realtà ben esplicitato da un piano sequenza lungo 23 minuti che racconta il parto tra le mura domestiche e poi la tragedia finale.

Pieces of a Woman nasce da una pièce teatrale in due atti, che il regista ha trasformato in lungometraggio. La storia si ispira a un’esperienza simile vissuta da Wéber e Mundruczó ed è ambientata in una Boston cupa e glaciale.

La trama del film Pieces of a woman

Il film racconta un episodio che cambia per sempre il matrimonio di Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf). La donna decide di partorire in casa ma la nascita del primogenito si trasforma in tragedia quando durante il travaglio il piccolo perde la vita.

La madre di lei, Elizabeth (Ellen Burstyn), intenta una causa ai danni dell’ostetrica che aveva seguito il parto in remoto ma nel frattempo l’elaborazione del lutto prende pieghe diverse nei vari personaggi.

Guarda il trailer