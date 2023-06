Su Netflix c’è un film che mixa musica e commedia, una storia vera nella Napoli anni Ottanta

Ti piacciono le storie vere ambientate in un periodo del recente passato? Su Netflix è disponibile da poco un film sulla Napoli degli anni Ottanta, una storia vera e uno spaccato culturale che racconta molto degli stili e tendenze del periodo. Un mix perfetto di commedia, dramma, musica e biografia che sta riscontrando molto successo all’estero, dopo un breve passaggio nelle sale italiane.

Su Netflix la storia vera sui pirati della musica

Il titolo del film su Netflix è Mixed by Erry, una pellicola diretta da Sydney Sibilia, il regista salernitano noto per la saga di Smetto quando voglio. La storia racconta le vicissitudini dei fratelli napoletani Angelo, Enrico e Peppe Frattasio, i pirati della musica. In grado di realizzare, negli anni Ottanta appunto, un vero e proprio impero illegale nell’ambito musicale.

“Andavi alla bancarella, dicevi l’album che volevi – ha raccontato lo stesso regista – e il venditore ti chiedeva: ma la vuoi falsa, o la vuoi falsa/originale? E io preferivo quest’ultima che era appunto Mixed by Erry. È una storia entusiasmante, incredibile ma vera, piena di musica e ambizione, e soprattutto ispirata a eventi realmente accaduti”

La storia è resa sugli schermi grazie alle interpretazioni dei giovani attori Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo.

La trama di Mixed by Erry

Enrico, Peppe e Angelo Frattasio sono tre fratelli di Forcella, un quartiere di Napoli. La loro è una famiglia molto modesta, il padre vende il whisky mischiato con il tè. Enrico, appassionatissimo di musica, vorrebbe fare il dj, ma intanto, nell’attesa di coronare il suo sogno, mixa compilation, prima per gli amici, poi, su pagamento, per chi gliele chiede.

Realizza musicassette personalizzate per gli abitanti del quartiere, finché, grazie all’aiuto dei fratelli Beppe e Angelo, gli affari si ampliano. Mixed by Erry diventa un’etichetta musicale conosciuta nel mondo intero, la prima in Italia per introiti. A un certo punto, però, la Guardia di Finanza li scopre, i beni vengono confiscati e i fratelli si fanno qualche anno di galera.

Guarda il trailer