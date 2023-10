Su Netflix c’è un film che è diventato un classico, un duro viaggio nel mondo criminale della camorra

È uno dei titoli più visti di sempre sulla piattaforma streaming e non puoi non averlo ancora visto. Su Netflix c’è un film sulla camorra che è diventato un classico, amato da pubblico e critica in tutto il mondo. Si tratta di Gomorra e se non l’hai ancora visto, ora puoi goderti lo spettacolo.

Gomorra è un film del 2008 di Matteo Garrone divenuto un fenomeno planetario. È la trasposizione cinematografica del libro omonimo di Roberto Saviano del 2006, un vero e proprio caso letterario. E dal film ha preso origine la celeberrima serie televisiva.

Potere, denaro e sangue sono i principi con cui gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta devono fare i conti ogni giorno. Non hanno quasi mai la possibilità di scegliere e sono quasi sempre costretti a obbedire alle regole del sistema, la camorra. Cinque storie si intrecciano in questo scenario violento, ambientato in un mondo crudele e apparentemente immaginario, ma profondamente radicato nella realtà.

Il film è stato presentato in anteprima in Nord America al Toronto International Film Festival, per poi essere distribuito a New York e Los Angeles. Ha vinto il Grand Prix al Festival di Cannes 2008 e sette David di Donatello, tra cui quelli per il miglior film e la miglior regia. Ha vinto anche cinque premi agli European Film Awards 2008.

Per la scelta del cast, Garrone si è affidato ad attori poco conosciuti, attivi soprattutto a livello teatrale in Campania, che riescono a rendere perfettamente l’estremo e crudo realismo del film. Tra i pochi attori professionisti troviamo Toni Servillo, nel ruolo dell’imprenditore Franco. Salvatore Cantalupo interpreta il sarto Pasquale mentre la cantante e attrice Maria Nazionale veste i panni di Maria, madre di Totò.

La trama del film Gomorra

Il film segue le vite di diversi personaggi, tutti legati da un filo invisibile chiamato camorra. Il primo è Pasquale, abilissimo sarto d’alta moda che si trova di fronte alla scelta di tradire o meno il proprio datore di lavoro in favore di un’azienda cinese. Sulla sua scelta pesa però il ruolo della camorra, che non accetta intralci al proprio operato. Totò vive a Scampia ed è coinvolto nella faida tra gli scissionisti e il clan Di Lauro. A soli tredici anni dovrà decidere da che parte stare.

Terzo personaggio è Franco, un imprenditore napoletano che ha trovato un modo criminale per smaltire una serie di rifiuti tossici. L’uomo assume Roberto, incaricandolo di trovare le cave migliori e i migliori veleni per smaltire tali sostanze, anche a scapito della gente che abita nei dintorni. Infine vi sono Marco e Ciro, due adolescenti cresciuti con il mito dei gangster americani, semplici delinquenti del clan dei casalesi che ambiscono a mettersi in proprio nel gestire una serie di traffici illeciti.

