Su Netflix c’è un film apocalittico ricco di tensione, che vi terrà con il fiato sospeso sino alla fine

Ti piacciono i film ambientati in un futuro distopico e ami i thriller catastrofici? Su Netflix c’è un film apocalittico ricco di tensione e di suspense che non puoi non vedere. Si tratta di Bird box, una pellicola drammatica che coniuga una storia piena di mistero con un cast di primo piano.

Su Netflix un film apocalittico ricco di tensione

Bird box è un film horror del 2018 diretto dalla regista danese Susanne Bier, tratto dal romanzo La morte avrà i tuoi occhi di Josh Malerman del 2014. Protagonista del film Netflix è l’attrice premio Oscar Sandra Bullock, alla sua prima collaborazione con il colosso dello streaming. Accanto a lei numerosi volti noti del piccolo e del grande schermo.

Il cast, davvero stellare, vede anche John Malkovich (Ritratto di signora, Le stagioni del cuore, Changeling, Nel centro del mirino), Jacki Weaver (Animal Kingdom, Il lato positivo – Silver Linings Playbook), Sarah Paulson (American Horror Story, Impeachment – American Crime Stor), Trevante Rhodes (“Moonlight, The Predator).

La trama del film Bird Box

Bird Box è ambientato in un futuro apocalittico, dove una forza oscura, che uccide chi la guarda, ha decimato la popolazione mondiale. L’entità ha il potere di sconvolgere la mente di uomini e animali che la guardino, costringendoli ad autodistruggersi. L’unico modo per riuscire a sconfiggerla è non vederla. Malorie (Sandra Bullock) è una madre che deve portare in salvo sé stessa e i suoi due figli.

La donna affronterà l’ignoto in un lungo viaggio di due giorni, che dovrà intraprendere completamente al buio. Per raggiungere l’unico rifugio rimasto, si sposterà lungo le rive di un fiume impervio con gli occhi completamente bendati.

Di recente su Netflix è arrivato anche uno spin off, dl titolo Bird Box Barcelona, dove l’azione è ambientata in Europa, in un clima ancora più teso e apocalittico.

Guarda il trailer