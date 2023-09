Su Netflix c’è un dramma romantico, una storia d’amore che deve fare i conti con i fantasmi del passato

Ti piace scoprire film poco conosciuti e ami le storie d’amore con risvolti psicologici? Su Netflix c’è un dramma romantico a tema familiare che ti appassionerà. Si intitola The Photograph – Gli scatti di mia madre e parla di amore, segreti di famiglia, fantasmi del passato.

Su Netflix un dramma romantico a tema familiare

The Photograph – Gli scatti di mia madre è un film del 2020 diretto dalla regista Stella Meghie dopo aver portato sugli schermi la brillante commedia The Weekend nel 2018. Tutto prende il via da una semplice fotografia. Da lì, due storie, una appartenente al passato e l’altra che si svolge nel presente, si intrecciano.

Il film su Netflix racconta di Mae che perde la madre, Christina, con la quale non era in buoni rapporti. In una cassetta di sicurezza trova una fotografia che ritrae la madre con un uomo e due lettere: una per lei e una per suo padre. Comincia, dunque, a scoprire lati misteriosi della madre e nello stesso tempo intraprende una difficile relazione con Micheal, un giornalista in carriera.

La trama del film The Photograph – Gli scatti di mia madre

La rinomata fotografa Christina Eames muore inaspettatamente lasciando la figlia Mae, con cui i rapporti non erano dei migliori, ferita, arrabbiata e piena di domande.

Quando viene rinvenuta una fotografia nascosta in una cassetta di sicurezza, Mae si ritrova a dover indagare nei ricordi della madre, dando il via a un’inattesa ma potente storia d’amore con il giornalista in carriera Michael Block.

Il ruolo di Mae è interpretato da Issa Rae, nota per la serie tv Insecure e per aver preso parte al successo cinematografico estivo Barbie di Greta Gerwig. A interpretare Micheal c’è Lakeith Stanfield (Scappa- Get out, Cena con delitto e La casa dei fantasmi, la serie tv The changeling). La madre di Mae è Chanté Adams (Le parole che voglio dirti).

