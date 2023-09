Su Netflix c’è un dramma psicologico da riscoprire, un film ricco di tensione e di eros

Ti intrigano i triangoli amorosi e stai cercando un thriller con risvolti psicologici da vedere stasera? Su Netflix c’è un dramma psicologico pieno di tensione con al centro una storia passionale. Si intitola Chloe – Tra seduzione e inganno ed è il remake di un film francese.

Su Netflix un dramma psicologico dai risvolti passionali

Chloe – Tra seduzione e inganno è una pellicola del 2009 diretta da Atom Egoyan. Il cast è di tutto rispetto. Protagonisti, infatti, il premio Oscar Julianne Moore (Still Alice, Lontano dal paradiso, The Hours), Liam Neeson (Michael Collins, Schindler’s List, Love Actually – L’amore davvero) e Amanda Seyfried (Mean Girl, Mamma mia!, Letters to Juliette).

Il film è remake del francese Nathalie (2003), scritto e diretto da Anne Fontaine. In quel caso i tre protagonisti erano interpretati da Fanny Ardant, Gerard Depardieu e Emmanuelle Béart. Il regista Egoyan torna, dopo False verità, a scavare nei rapporti familiari ancora una volta alla ricerca della verità nascosta dietro le apparenze.

La trama del film Chloe – Tra seduzione e inganno

Catherine, medico, e David, professore di musica, sono una coppia felice con un figlio adolescente, Michael. Il giorno del compleanno di David, Catherine gli organizza una festa a sorpresa, ma l’uomo perde il volo da New York e non arriva in tempo. L’indomani mattina, quando scopre un sms mandato da una delle studentesse al telefono di David, Catherine inizia a sospettare che il marito la tradisca.

Ormai certa che David abbia un’amante, Catherine rintraccia Chloe, una escort, e la ingaggia per mettere alla prova la fedeltà di David. Le due donne s’incontrano regolarmente e Catherine organizza ogni dettaglio degli incontri di David e Chloe. La sua gelosia aumenta, ma allo stesso tempo si risvegliano in lei emozioni sorprendenti e inconsuete. Si ritrova così in una trappola fatta di desiderio sessuale e inizia un percorso che anziché aiutare, metterà in pericolo la sua famiglia.

Guarda il trailer