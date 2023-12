Su Netflix c’è un cult movie di Natale, una commedia romantica corale che non si dimentica

In questi giorni non hai ancora visto, o rivisto, questo film che è un vero e proprio must del periodo delle feste invernali? Su Netflix c’è un cult movie di Natale, una commedia romantica corale, una pellicola che non si dimentica. Si tratta di Love Actually – L’amore davvero e ti farà innamorare.

Su Netflix un cult movie di Natale

Love Actually – L’amore davvero è un film del 2003 diretto da Richard Curtis, regista di titoli indimenticabili come Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones. La pellicola ha ricevuto moltissime nomination a premi internazionali, come i Golden Globe, i BAFTA (ha vinto quello per miglior attore non protagonista), i Satellite Award e gli Empire Award.

Il cast è corale e di grande valore. Nel film su Netflix recitano, infatti, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Laura Linney, Rowan Atkinson.

Si tratta di una commedia sentimentale dal taglio prettamente inglese che non si fa dimenticare. Dieci storie che si intrecciano nella città di Londra nel periodo natalizio per raccontare la complessità dei rapporti umani. Il tutto a significare che l’amore è sempre intorno a noi.

La trama del film Love Actually – L’amore davvero

Vite e amori londinesi si scontrano e si mescolano, per culminare nella vigilia di Natale. Uno scrittore fugge nel sud della Francia per dimenticare la donna che l’ha tradito e trova l’amore sulle sponde di un lago. Una donna sposata sospetta che il marito stia allontanandosi da lei. Una giovane sposa che scambia il riserbo del migliore amico di suo marito per qualcos’altro.

Un ragazzino che cerca di conquistare l’attenzione della ragazza più irraggiungibile della scuola. Un vedovo cerca di costruire un rapporto con un figliastro che conosce appena. Una giovane americana disperata finalmente trova il coraggio di parlare con un collega di cui è segretamente infatuata da tempo.

Guarda il trailer