Su Netflix c’è un commovente racconto di formazione, un film bellissimo e struggente

Se ami il cinema d’autore e i film intensi ed originali, avrai già visto questa pellicola ma puoi cogliere l’occasione per rivederla stasera. Su Netflix c’è un film commovente e struggente, un racconto di formazione tragico e divertente allo stesso tempo. Si tratta di È stata la mano di Dio e non ti lascerà indifferente.

Su Netflix un commovente racconto di formazione

È stata la mano di Dio è un film del 2021 di Paolo Sorrentino (premio Oscar per La grande bellezza), il suo film più intimo e personale. È un racconto di formazione, ambientato nella Napoli anni Ottanta.

Racconto la vita di quegli anni, come li ricordo io, come li ho vissuti, sentiti – ha commentato il regista premio Oscar – In poche parole, questo è un film sulla sensibilità. E in bilico sopra ogni cosa, così vicino eppure così lontano, c’è Maradona, quell’idolo spettrale, alto un metro e sessantacinque, che sembrava sostenere la vita di tutti a Napoli, o almeno la mia.

Il film su Netflix è la giovinezza di Paolo Sorrentino, re-immaginata dall’autore in forma onirica, realistica, divertente e tragica. Prende spunto dalla sua autobiografia, un evento tragico in cui il regista perse entrambi i genitori. E che divide la sua esistenza in due parti: quello della spensieratezza in famiglia e delle partite del Napoli viste sul balcone, e quello della maturità dopo la perdita.

Nel cast spiccano il giovane Filippo Scotti e il sempre iconico Toni Servillo. Insieme a loro Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri, Enzo Decaro.

La trama del film È stata la mano di Dio

Il film racconta storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l’arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l’idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell’intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile.

L’altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l’inebriante libertà di essere vivi.

Guarda il trailer