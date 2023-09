Su Netflix c’è un biopic drammatico e controverso sulla vita di una star fragile e tormentata

Ami i film biografici che raccontano vite straordinarie particolarmente tormentate? Su Netflix c’è un biopic drammatico tratto da una storia vera che ha sconvolto il mondo del cinema. Si intitola Blonde ed ha come protagonista una indimenticabile star di Hollywood.

Su Netflix un biopic drammatico su una star di Hollywood

Blonde è un film del 2022 diretto da Andrew Dominik. È tratto dall’omonimo romanzo del 1999 della scrittrice Joyce Carol Oates, finalista al Premio Pulitzer e ogni anno candidata al Nobel. Il regista ha impiegato undici anni per realizzare il progetto, tra scrittura e ricerca minuziosa del casting.

Il film racconta, in modo molto romanzato, la vita di Norma Jeane Baker, alias Marilyn Monroe, leggenda di Hollywood, una donna fragile, controversa e magnifica. L’attrice è interpretato da una straordinaria Ana de Armas, già Bond Girl in No Time di Die.

Blonde è stato presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 2022. Arrivato su Netflix dopo un paio di settimane, è subito volato al primo posto nella classifica dei titoli più visti in quel periodo. Il giudizio sul film è controverso: capolavoro o boiata, non esistono mezze misure.

La trama del film Blonde

Il film reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood. Dalla sua infanzia (segnata dall’abbandono) come Norma Jeane e dalla malattia mentale della madre attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice.

Il film racconta anche i matrimoni con Joe Di Maggio (Bobby Cannavale) e Arthur Miller (Adrien Brody), la relazione con John F. Kennedy e un’industria cinematografica che l’ha resa icona della bionda sexy senza cervello. E proprio il corpo di Marilyn è al centro della pellicola: violato, picchiato, usato, esposto, mai veramente amato.

La pellicola vanta un cast straordinario che, oltre ad Ana de Armas nella parte principale, include anche Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams. Brad Pitt è il produttore del film con la sua società Plan B.

