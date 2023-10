Su Netflix c’è un bel noir metropolitano con una storia crime piena di suspense

Ami le trame intricate e stai cercando un bel thriller da vedere stasera? Su Netflix c’è un noir metropolitano poco conosciuto con una storia crime piena di suspense. Si intitola Broken City e vanta un cast fenomenale.

Su Netflix un noir metropolitano pieno di suspense

Broken City è un film del 2013 diretto da Allen Hughes (La vera storia di Jack lo Squartatore – From Hell, Codice Genesi). Il regista dirige un noir metropolitano sui giochi di potere. E può contare su un grande cast formato da Mark Wahlberg, Russell Crowe e Catherine Zeta Jones.

La pellicola fa parte del classico cinema noir che parla di potere, corruzione e intrighi. L’ex-poliziotto Billy Taggart, ora divenuto detective privato, viene ingaggiato dal sindaco di New York per scoprire se sua moglie lo tradisce. Nel ruolo del detective c’è Mark Wahlberg (The Departed, I padroni della notte) mentre il Premio Oscar Russel Crowe (Il gladiatore, Un’ottima annata – A Good Year) interpreta il sindaco di New York

Insieme a loro troviamo c’è Catherine Zeta Jones (Traffic, Chicago) nel ruolo della moglie del sindaco. Nel cast anche Jeffrey Wright, Barry Pepper, Kyle Chanderl, Alon Tal.

La trama del film Broken City

Costretto a lasciare la polizia di New York in seguito a uno scandalo, Il detective privato Billy Taggart (Mark Wahlberg) viene assunto, sette anni dopo, dal sindaco Nicholas Hosteler (Russell Crowe). Il sindaco di New York è lo stesso che ha decretato la fine della sua carriera da agente. Lo ingaggia per indagare sulla sospetta infedeltà della moglie (Catherine Zeta-Jones).

Quando viene assassinato l’amante della moglie del sindaco, le cose si complicano. Il detective ritrova Hosteler al centro delle sue indagini. Taggart ha la grande occasione di sanare i suoi errori del passato. E anche di mettere in luce una fitta rete di legami tra la criminalità, la politica e il mondo dell’imprenditoria.

Guarda il trailer