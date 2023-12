Su Netflix c’è un action drama di denuncia ambientato nel mondo dell’industria farmaceutica

Ti piacciono i film basati su fatti di cronaca e vuoi vedere qualcosa che ti farà riflettere? Su Netflix c’è un action drama di denuncia ispirato a un fatto realmente accaduto. Si intitola Pain Hustlers – Il business del dolore ed è ambientato nel mondo dell’industria farmaceutica.

Su Netflix un action drama di denuncia

Pain Hustlers – Il business del dolore è un film del 2023 diretto dal regista inglese premio BAFTA David Yates (Animali Fantastici 1 e 2). Si tratta di un giallo dai toni drammatici che fa riflettere sulle cosiddette scelte di coscienza. La pellicola si ispira a un articolo del New York Times Magazine del 2018. Articolo che lo scrittore Evan Hughes ha poi trasformato in un saggio intitolato Pain Hustlers.

Protagonista del reportage una start-up farmaceutica di nome Insys che commercializzava uno spray al fentanil per la gestione del dolore. Hughes aveva anche denunciato le modalità di vendita del farmaco da parte di Insys, tra cui la consuetudine di assumere rappresentanti attraenti e di corrompere i medici.

Al centro del film Netflix un’operaia che accetta un lavoro in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento per poter mantenere la figlia, ma si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali. Il cast è di qualità e vanta Emily Blunt, Chris Evans e Andy Garcia nei ruoli principali.

La trama del film Pain Hustlers – Il business del dolore

Liza Drake (Emily Blunt), madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze accetta un lavoro in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento per mantenere la figlia, ma si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali.

Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall’azienda per cui lavora, Liza è obbligata a mettere in discussione le proprie scelte.

Guarda il trailer