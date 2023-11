Su Netflix c’è un action crime drama da non perdere, una serie tv dedicata a un personaggio irresistibile

Stai cercando una serie da guardare stasera e ami le avventure dei fuorilegge gentili e affascinanti? Su Netflix c’è un action crime drama che segue le vicende di un ladro gentiluomo. Si tratta della serie Lupin ed è incentrata su un personaggio davvero irresistibile.

Su Netflix un action crime drama su un ladro gentiluomo

Lupin è una serie tv Netflix ispirata al mito di Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Ideata da George Kay e François Uzan, la serie segue la star di Quasi amici Omar Sy nei panni di Assane Diop, il ladro più ricercato di Parigi. La sua vita è stata sconvolta quando, anni prima, durante l’adolescenza, il padre è morto dopo essere stato coinvolto in un crimine che non aveva commesso.

Da ottobre scorso è disponibile la terza stagione, composta da 7 nuovi episodi. A tre anni dal suo debutto sulla piattaforma streaming, Lupin si conferma uno dei veri gioielli di Netflix. Una serie che è in grado di coinvolgere, intrattenere, divertire ed emozionare, il tutto con grande eleganza.

Nei nuovi episodi di Lupin 3 vi sono numerosi flashback che portano ad approfondire la natura psicologica del personaggio interpretato da Omar Sy. Il protagonista è affiancato dagli attori Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella

La trama della serie Lupin 3

Assane Diop ora si trova in clandestinità e dovrà imparare a vivere lontano dalla sua amata famiglia, lontano da moglie e figlio. Ha causato molte sofferenze, che lo spingeranno a tornare a Parigi e a prendere in considerazione la proposta di andarsene per sempre dalla Francia. Abbandonare il suo Paese per ricominciare un’altra vita lontano.

Ma il passato non si dimentica e i suoi fantasmi usciranno allo scoperto, sconvolgendo totalmente i piani del protagonista. E verranno svelati nuovi aspetti della sua infanzia e di come ha acquisito i valori che lo contraddistinguono.

Guarda il trailer