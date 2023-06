Su Netflix c’è Richard Gere protagonista di un thriller che vi terrà con il fiato sospeso

Se ami Richard Gere e vuoi vederlo (o rivederlo) protagonista in un thriller, abbiamo il film che fa per te. Su Netflix c’è Schegge di paura, un film del 1996 diretto da Gregory Hoblit che ti terrà con il fiato sospeso. Accanto a Gere c’è Edward Norton, che è autore di una grande prova d’attore!

Schegge di paura è liberamente tratto dal romanzo giallo di William Diehl dal titolo Primal Fear. Richard Gere interpreta un affascinante avvocato mentre Edward Norton con il ruolo del chierichetto ha ottenuto una candidatura agli Academy Awards del 1997 come miglior attore non protagonista.

La trama del film su Netflix

L’avvocato Martin Vail, un cinico legale che sceglie i casi seguendo soltanto il profitto, offre volontariamente i suoi servizi ad Aaron Stampler, un giovane chierichetto del Kentucky accusato di aver brutalmente assassinato l’arcivescovo di Chicago con 78 coltellate.

Incaricato del processo è l’assistente procuratore distrettuale Janet Venable, l’ex fidanzata di Vail. Il caso diventa più complicato del previsto quando uno psicologo, il dottor Molly Arrington, sostiene che Aaron soffre di disturbo di personalità multipla.

Vail scopre anche le prove che l’arcivescovo era coinvolto in un disegno di corruzione e che potrebbe aver molestato giovani parrocchiani. L’ambizioso e opportunista avvocato, però, si troverà di fronte a una scelta etica: fare gli interessi del suo assistito o pensare alla sua carriera?

La carriera di Richard Gere

Richard Gere, nato il 31 agosto 1949 a Philadelphia, è diventato famoso a livello internazionale nel 1980 grazie al ruolo da protagonista nel film American Gigolò, che lo ha reso uno dei sex symbol degli anni ottanta. Tra i suoi film più celebri vi sono Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman e Chicago.

Per quest’ultimo film, la star hollywoodiana ha vinto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale e uno Screen Actors Guild Award come parte migliore del cast.

