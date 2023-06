Su Netflix c’è Pierfrancesco Favino in un film da non perdere, avventuroso e goliardico

Ci sono attori in grado di entrare nel cuore degli spettatori non solo per la loro bravura ma anche per la loro umanità e la loro simpatia. Pierfrancesco Favino è uno di questi e su Netflix da qualche giorno c’è un film che lo vede protagonista. Tutti per 1 – 1 per tutti è il titolo del film, del 2020, che racconta una nuova sgangherata avventura dei tre moschettieri.

Su Netflix un nuovo film con Pierfrancesco Favino

Diretto da Giovanni Veronesi, il film è una commedia con cui il regista toscano torna a raccontare a modo suo i Moschettieri di Dumas. La pellicola ha avuto molto successo su Sky e ha ottenuto tre candidature ai Nastri d’Argento. Presenta, inoltre, un cast d’eccezione. Oltre a Pierfrancesco Favino nel ruolo di D’Artagnan, vi sono Valerio Mastandrea (Portos), Rocco Papaleo (Athos) e Margherita Buy (la regina Anna).

Tutti per 1 -1 per tutti è il seguito di Moschettieri del re, e come il precedente film, si configura come una favola per i bambini e una metafora per i grandi. Il regista ha presentato così la pellicola:

“È un’altra strampalata missione dei Moschettieri, un film commovente, una storia d’amore impossibile tra due bambini, con alcuni momenti di grande comicità”

La trama di Tutti per 1 – 1 per tutti

Sempre goliardici ma un po’ segnati dall’età, tornano i Moschettieri all’italiana D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta.

Guidati da una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, strabiliante, avventura. La vicenda intreccia anche i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello.

In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), i tre Moschettieri si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e la fedeltà all’amicizia.

Guarda il trailer