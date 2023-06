Su Netflix c’è Johnny Depp in un film di fantascienza che ha previsto l’arrivo di un virus minaccioso

Volete rivedere Johnny Depp in una insolita interpretazione e amate i film di fantascienza? Se poi volete scoprire qualcosa in più sui temi dell’intelligenza artificiale di cui tanto si parla in questo periodo abbiamo il film che fa per voi. Su Netflix c’è Transcendence, la pellicola con Johnny Depp nei panni di uno scienziato che esplora il futuro delle nuove tecnologie.

Su Netflix un film con Johnny Depp nei panni di uno scienziato

Transcendence è un film di fantascienza del 2014 scritto da Jack Paglen e diretto da Wally Pfister. Quest’ultimo esordisce alla regia proprio con questo lavoro, dopo essere stato il direttore della filmografia di tutti i film di Christopher Nolan e aver vinto l’Oscar proprio con Inception.

Quando uscì al cinema la pellicola non fu accolta con grande entusiasmo, oggi invece risulta molto attuale e interessante. Il futuro prossimo immaginato dagli autori vede un mondo sempre più sottomesso alla tecnologia. E viene previsto un virus minaccioso che si diffonde nel pianeta proprio nell’anno 2021. Transcendence sembrava un film di fantascienza quando è stato realizzato ma oggi è molto più simile alla realtà.

La trama di Transcendence e il cast

Il film racconta la storia di Will Caster, uno dei più importanti ricercatori in ambito di intelligenza artificiale. Lo scienziato era vicino alla realizzazione di una macchina in grado di sentire tutto lo spettro delle emozioni umane e, allo stesso tempo, conservare un’intelligenza in grado di immagazzinare ogni minimo atomo di sapere.

Per impedirgli di diffondere questa tecnologia, lo scienziato viene colpito e ucciso da un gruppo di terroristi anti-tecnologici. Prima che muoia, sua moglie Evelyn riesce però a collegare la mente dell’amato alla macchina di intelligenza artificiale. In pratica, quindi, Will Caster perde il proprio corpo ma guadagna la possibilità di essere infinito nella realtà digitale.

Nel cast, oltre al carismatico Johnny Depp nel ruolo del protagonista, vi sono anche Rebecca Hall, nei panni della moglie di Will, Evelyn, e Paul Bettany, nella parte di Max Water. Senza dimenticare due nomi di grande spessore come Morgan Freeman e Cillian Murphy.

Guarda il trailer