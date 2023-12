Su Netflix c’è il film perfetto per la notte di Capodanno, una commedia romantica che celebra l’amore e la speranza

Avete intenzione di festeggiare la notte di Capodanno sul divano con copertina, pop corn e telecomando? Su Netflix c’è il film perfetto per Capodanno, una commedia romantica corale che celebra l’amore, la speranza, le ripartenze. Si intitola Capodanno a New York ed è interpretato da un cast stellare.

Su Netflix il film perfetto per la notte più festosa dell’anno

Capodanno a New York è un film del 2011 diretto dal grande e compianto Garry Marshall (Pretty Woman). Una commedia sentimentale corale che segue la vita di diverse coppie e single di New York che si intrecciano nel corso della notte di Capodanno.

Il cast è una vera e propria sfilata di star hollywoodiane. Vi sono, tra gli altri, Sarah Jessica Parker, Halle Berry, Jessica Biel, Robert De Niro, Jon Bon Jovi, Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Ludacris. Il film celebra l’amore, la speranza, il perdono, le seconde possibilità nelle storie intrecciate tra impulso e promesse nella città di New York nella notte più splendente dell’anno.

Una curiosità: anche in questo film non mancano l’immancabile ruolo per Hector Elizondo e vari cameo di familiari di Garry Marshall tra cui sua figlia Kathleen Marshall e sua sorella Penny Marshall.

La trama del film Capodanno a New York

È la notte di Capodanno a New York, alcune persone troveranno ognuna un motivo in più per celebrare la ricorrenza. Tra queste Claire, responsabile degli addobbi di Times Square, una donna intenzionata a far venire al mondo il primo bambino dell’anno nuovo, il cantante che si esibirà per il concerto di mezzanotte, destinato a incontrare una sua vecchia fiamma.

E poi Ingrid, segretaria cinquantenne che trova conforto psicologico in Paul, un giovane fattorino. Kate, neo divorziata con figlia adolescente, che prospetta un incontro al buio al bel Randy da sempre restio ai festeggiamenti. Infine la storia di un malato terminale, accudito da una solerte infermiera.

