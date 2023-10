Stranger Things: la storia di Eddie Munson

Stando alle ultime novità sulla quarta stagione di Stranger Things, sembra essersi approfondita e sviscerata la storia di Eddie Munson, uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Stranger Things e il metallaro della quarta stagione, Eddie Munson

Una delle sorprese della quarta stagione di Stranger Things è stata senza dubbio la figura di Eddie Munson, il metallaro e master di Dungeons & Dragons – interpretato da Joseph Quinn – che viene ripudiato da tutta la cittadina di Hawkins siccome ritenuto colpevole degli efferati omicidi avvenuti. La storia del personaggio è ispirata a tristi fatti realmente accaduti durante il cosiddetto Satanic Panic, ma oltre ai riferimenti reali ora conosciamo qualcosa in più anche sul suo passato.

A svelare ulteriori elementi in merito al personaggio è il romanzo prequel dal titolo Stranger Things: Flight of Icarus, scritto da Caitlin Schneiderhan, il quale si ambienta in un arco temporale precedente di due anni rispetto agli eventi della quarta stagione ed esplora proprio le origini del personaggio.

Il libro sostanzialmente segue la storia di un produttore musicale di nome Paige che dà a Eddie al suo gruppo, noto come i Corroded Coffin, la chance di vedere esauriti i propri sogni musicali. In un passaggio specifico, il personaggio si trova nello studio di registrazione e si lascia andare al racconto del suo passato, svelando come sia stata la madre a farlo appassionare alla musica.

La storia di Eddie Munson

La storia di Eddie Munson diviene ben presto straziante, perché, come i fan di Stranger Things ben ricorderanno, la madre è assente nella quarta stagione. Ciò accade poiché si è ammalata ed è morta quando Eddie aveva solo 6 anni.

In uno dei passaggi riportati, il ragazzo dice: «Questa musica ti fa vivere un’avventura, ti porta in un altro mondo dove devi affrontare i demoni. Offre un viaggio nelle profondità dell’inferno. La musica di mia madre erano i miei biglietti aerei. Immagino che questo renda la mia musica un portale verso un’altra dimensione».

Parole decisamente profetiche e non causali, se consideriamo che due anni dopo lo ritroviamo nel Sottosopra a suonare la celeberrima Master of Puppets dei Metallica per attirare verso di sé le creature infernali che abitano questa dimensione. Molti fan sperano che il personaggio possa tornare, ma la cosa sembra del tutto improbabile.