Storm Reid risponde alle critiche sul suo percorso universitario e al successo professionale

Storm Reid, nota per i suoi ruoli in serie come “Euphoria” e “The Last of Us“, ha recentemente affrontato una serie di critiche sui social media riguardo alla sua decisione di proseguire gli studi universitari. In un video pubblicato su TikTok, l’attrice ha deciso di rispondere a un commento negativo che metteva in discussione il valore del college e il suo impatto sul successo personale e professionale.

La polemica sui social media

Il commento che ha scatenato la reazione di Reid affermava: “Il college non è una flessione, il successo sì. E il college non è necessario per avere successo. Il college spinge solo le persone a indebitarsi. A meno che tu non voglia diventare un medico o qualcosa del genere, molte persone non usano nemmeno la loro laurea“. Questa affermazione ha colpito l’attrice, che ha sentito il bisogno di chiarire la sua posizione.

Nel suo video, Storm Reid ha dichiarato che, sebbene di solito ignori le critiche, in questo caso non poteva rimanere in silenzio. Ha chiesto ai suoi follower di riflettere su come definire il suo successo, considerando il fatto che sta per laurearsi alla University of Southern California’s School of Dramatic Arts il 16 maggio. Reid ha sottolineato che il suo percorso accademico non è in contraddizione con la sua carriera di attrice, ma piuttosto un elemento che arricchisce la sua esperienza.

L’importanza dell’istruzione per Storm Reid

Storm Reid ha condiviso la sua esperienza personale, affermando che il college rappresenta per lei un’opportunità di crescita e apprendimento. “Hai ragione, il college non è per tutti, ma per me lo era. Volevo andarci. Sentivo che dovevo andarci”, ha spiegato l’attrice. Ha anche evidenziato come sia riuscita a conciliare gli studi con il lavoro a tempo pieno, dimostrando che è possibile perseguire entrambe le strade con successo.

Reid ha fatto notare che la USC, quando è stata accettata, aveva un tasso di accettazione del 12%, ora sceso all’8%. Questo dato evidenzia la competitività e il valore dell’istruzione che ha scelto di seguire. “Sono d’accordo che le persone abbiano le loro opinioni”, ha aggiunto, “ma siamo realisti. Io l’ho fatto. E ho anche vinto un Emmy mentre lo facevo, al terzo anno di college, a 20 anni“.

Riflessioni sul successo e la laurea

Nel suo intervento, Storm Reid ha invitato i suoi follower a riflettere su cosa significhi realmente avere successo. “Come chiamiamo il fatto di essere al college – di essere in procinto di laurearsi, in realtà – come chiamiamo la laurea e il successo?”, ha chiesto. La sua domanda sottolinea un aspetto fondamentale: il successo può essere definito in modi diversi e non è necessariamente legato a un percorso unico.

L’attrice ha dimostrato che è possibile eccellere in più ambiti, combinando l’istruzione con una carriera di successo. La sua testimonianza rappresenta un esempio per molti giovani che si trovano a dover scegliere tra il mondo accademico e quello professionale. Reid ha chiarito che, per lei, il college è stata una scelta consapevole e desiderata, che ha contribuito a formare la persona e l’artista che è oggi.

