Stephanie Vogt nella serie Netflix “Glória”

“Glória” è una serie Netflix che vedrà Sla partecipazione di Stephanie Vogt. Può essere catalogata nel genere spy thriller drama . La serie è diretta da Tiago Guedes con una sceneggiatura di Pedro Lopes.

Stephanie Vogt nel ruolo di agente segreto

Come affermato da Deadline, nella serie “Glória” Stephanie Vogt interpreterà Anne, la moglie di James. Anne proviene da una famiglia ricca e liberale, è laureata ad Harvard in Relazioni Internazionali e viene reclutata dalla CIA.

Vogt è nota per il ruolo ricorrente di Liz in “Entourage” della HBO. Ha avuto anche ruoli chiave nelle serie di Cinemax-Sky “Strike Back” e nel franchise “The Royals” . Di recente è apparsa sul grande schermo al fianco di Dwayne Johnson e Jason Statham in “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”.

Glória: missioni segrete nel dopoguerra

“Glória” è ambientata negli anni ’60, al culmine della Guerra Fredda, nel piccolo villaggio di Glória do Ribatejo. Nel sito rurale si trova RARET, un centro radiotelevisivo americano che trasmette propaganda occidentale all’Est Blocco. João Vidal, un ingegnere di famiglie legate all’Estado Novo, ma reclutato dal KGB, intraprenderà diverse missioni di spionaggio ad alto rischio che potrebbero cambiare il corso della storia portoghese e mondiale.

Il cast d’ensemble comprende attori portoghesi e internazionali, tra cui Miguel Nunes, Carolina Amaral, Victoria Guerra, Afonso Pimentel e Adriano Luz. Ma anche Joana Ribeiro, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais e Leonor Silveira.

“Glória” è prodotta dalla società di produzione SPi del Grupo SP Televisão e coprodotto con RTP.

Per gli appassionati di spy drama: stay tuned!

Giulia Cirenei

15/02/2021