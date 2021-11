Stellan Skarsgård e Andrea Riseborough protagonisti di “What Remains”

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Stellan Skarsgård e Andrea Riseborough sono i protagonisti di “What Remains”, film esordio del regista cinese Huang Ran.

Stellan Skarsgård e Andrea Riseborough interpreti di un psycho criminal

Stellan Skarsgård (“Dune”, 2021; “Chernobyl”, 2019), Andrea Riseborough (“Birdman”, 2014; “ZeroZeroZero”, 2020) e Gustaf Skarsgard (“Vikings”, 2013, “Westworld”, 2016) prendono parte al cast del dramma criminale psicologico dal titolo “What Remains”.

Il film girato in lingua inglese, le cui riprese partiranno nel mese di dicembre in Finlandia, segna il debutto alla regia del cinese Huang Ran. Il neo-regista precedentemente, aveva già fato conoscere le sue doti nella competizione per cortometraggi del 2014 a Cannes con “The Administration of Glory”.

Oltre al cast di tutto rispetto, il film ha attirato una troupe di produzione di livello mondiale. Troviamo Christopher Blauvelt come direttore della fotografia (“Emma”, 2020; “La prima mucca”, 2019), lo scenografo Mikael Varhelyi (“La ragazza con il tatuaggio del drago” 2011; “Caccia al dodicesimo uomo”, 2017) e alla sceneggiatura Megan Everett Skarsgård.

America, Europa e Cina finanziatori dell’arte cinematografica

“What Remains” è prodotto da Film Service Finland, dalla società di produzione del regista cinese Fake Action Truth e con il finanziamento di iQIYI, una piattaforma di streaming video leader in Cina. Un ulteriore supporto finanziario è arrivato da Business Finland e Art Algorithm Capital, un fondo di investimento per i media e l’arte, con sede in Asia.

La CAA Media Finance ha organizzato il finanziamento del film e ne rappresenta i diritti di distribuzione del Nord America, infatti il film sarà lanciato all’American Film Market (AFM), nelle giornate virtuali che si terranno dal 1 al 5 novembre.

Il regista Huang Ran

Huang ha studiato alla Birmingham University e al Goldsmith’s College nel Regno Unito, dove ha riscosso successo internazionale lavorando con video, pittura, installazione e performance. La sua prima mostra personale, “Un’esperienza modellata da un’esperienza che non ho mai vissuto”, è stata descritta come una “decostruzione della nozione e dei meccanismi della storia, la sublimazione della violenza e l’espressione dell’ansia creativa”.

Il suo cortometraggio “The Administration of Glory” ha sviluppato temi di inganno, furto e violazione, sia sacri che non, ed ha esaminato la pratica artistica e le questioni di credibilità storica. Nel 2015 infatti gli ha fatto guadagnare una borsa di studio della Katrin Cartlidge Foundation Award, al Sarajevo Film Festival.

Huang è rappresentato da CAA; Gustaf Skarsgard di Gersh, Agentfirman e MGMT Entertainment; Riseborough di CAA, Independent Talent Group e Untitled Entertainment; e Stellan Skarsgard di CAA e Curtis Brown.

Eleonora De Sanctis

02/11/2021