Stefano Oradei: Il ballerino romano protagonista del reality “The Couple” su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Stefano Oradei, noto ballerino romano, è uno dei concorrenti del nuovo reality show “The Couple” in onda su Canale 5. Con una carriera costellata di successi e una vita personale ricca di emozioni, Oradei si prepara a conquistare il pubblico con il suo talento e la sua storia. Scopriamo insieme i dettagli della sua vita, dalla carriera alle relazioni personali.

Età e inizio della carriera di Stefano Oradei

Stefano Oradei è nato a Roma l’11 ottobre 1983, il che lo rende del segno della Bilancia e attualmente ha 41 anni. Fin da giovane, ha mostrato una spiccata inclinazione per la danza, affiancando inizialmente questa passione al calcio. Fino all’età di 14 anni, ha praticato entrambi gli sport, ma ha poi deciso di dedicarsi esclusivamente alla danza. Ha esplorato vari stili, tra cui jazz, hip-hop, flamenco, merengue, salsa e danza moderna, ma la sua vera passione è sempre stata per il ballo latino-americano.

A soli 19 anni, Oradei ha raggiunto un traguardo significativo, vincendo il titolo di Campione Nazionale di Danze Latino-Americane, ottenendo il massimo riconoscimento nella classe AS. Questa vittoria gli ha aperto le porte a numerose opportunità, permettendogli di viaggiare in tutto il mondo grazie alla sua abilità come ballerino. Tornato in Italia, ha deciso di iscriversi all’Università dello IUSM, dove ha conseguito la laurea in Scienze Motorie. La sua carriera ha preso una piega importante quando è diventato uno dei maestri del programma “Ballando con le Stelle“, un format di successo trasmesso su Rai 1.

La vita sentimentale di Stefano Oradei

Nel 2008, durante il Blackpool Dance Festival in Inghilterra, Stefano Oradei ha incontrato la ballerina svedese Veera Kinnunen. La loro relazione è sbocciata sia in pista che nella vita privata, portandoli a condividere un lungo percorso insieme. Oradei si è trasferito in Svezia per stare con Kinnunen, e la coppia ha vissuto un amore intenso per ben 11 anni. Tuttavia, nel 2019, la loro storia si è conclusa, segnando un capitolo importante nella vita del ballerino.

Entrambi i ballerini hanno partecipato al programma “Ballando con le Stelle“, dove Oradei gareggiava con Suor Cristina e Kinnunen con Daniel Osvaldo. La presenza di Osvaldo ha suscitato in Oradei sentimenti di gelosia, culminando in una scenata pubblica. Alla fine della trasmissione, Kinnunen e Osvaldo hanno ufficializzato la loro relazione, un evento che ha segnato ulteriormente la vita di Oradei.

Dopo un periodo di riflessione, Stefano ha ritrovato la felicità nel 2024, quando ha sposato Manila Nazzaro, ex Miss Italia. La coppia ha deciso di partecipare insieme al reality “The Couple“, condotto da Ilary Blasi, portando la loro storia d’amore sotto i riflettori.

La presenza di Stefano Oradei sui social

Stefano Oradei è attivo su Instagram, dove il suo profilo ufficiale è @stefanooradei e conta oltre 60.900 follower. Nella sua biografia, si definisce “Campione del mondo, ballerino e coreografo“, e menziona le sue attività come fondatore di @volaredance.it e @oradeiacademyroma, oltre a essere maestro di “Ballando con le Stelle” e conduttore radiofonico. I suoi post spaziano da momenti di danza a immagini con la moglie Manila Nazzaro, offrendo uno sguardo sulla sua vita professionale e personale.

Con il suo talento e la sua storia affascinante, Stefano Oradei si prepara a conquistare il pubblico di “The Couple“, portando sullo schermo non solo la sua arte, ma anche le emozioni di una vita vissuta tra danza e amore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!