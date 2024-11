Stefano De Martino racconta i suoi inizi ad Amici e la vita da padre al Vanity Fair Stories

Stefano De Martino ha recentemente condiviso ricordi e riflessioni durante la sua partecipazione al Vanity Fair Stories, un evento dedicato alla cultura pop e alle storie di vita di personaggi pubblici. L’ex ballerino e conduttore ha parlato di come gli inizi della sua carriera siano stati segnati da un forte desiderio di esprimere la propria individualità, nonostante il rigido ambiente di Amici. Le sue parole offrono uno spaccato della sua evoluzione personale e professionale, così come del suo legame con la paternità e la bellezza in tutte le sue forme.

I primi passi ad Amici e la ricerca di identità

Stefano De Martino ha aperto il suo intervento ricordando i primi anni trascorsi nel talent show Amici. In un contesto in cui il look è spesso parte integrante del successo, racconta di come si pettinasse in modo “assurdo” per far emergere la sua personalità nonostante la divisa che indossava, definita da lui stesso come “un po’ pigiamino“. Questo desiderio di esprimere la propria identità lo ha spinto a cercare di distinguersi in un ambiente altamente competitivo.

La sua esperienza in televisione lo ha portato a confrontarsi con l’immagine pubblica e con la percezione che gli altri avevano di lui. De Martino ha inoltre affrontato le critiche che riceve per il suo stile, spesso etichettato come “tamarro“. Tuttavia, ha anche riflettuto sul cambiamento della sua visione riguardo ai tatuaggi, esprimendo il desiderio di voler “cancellare” alcuni di essi, affermando che oggi non lo rappresentano più. Questo attelamento riflette un’evoluzione nella sua concezione di bellezza, che ora non è più esclusivamente associata all’estetica, ma rappresenta un insieme di esperienze e autenticità.

La bellezza e il significato di essere padre

Nel corso del suo intervento, De Martino ha parlato anche del significato della bellezza, un tema che ha assunto per lui una valenza più profonda nel tempo. Da giovanissimo considerava la bellezza come il semplice insieme di tratti fisici e gioventù. Con l’età, invece, ha compreso che essa è l’espressione di chi siamo realmente, delle nostre esperienze e delle relazioni che costruiamo nel corso della vita. Questa visione più profonda della bellezza si riflette anche nel suo ruolo di padre.

L’ex ballerino ha condiviso il suo percorso da genitore, descrivendo la straordinaria emozione provata l’ultima volta che suo figlio Santiago lo ha commosso. È un tema che tocca molte corde, quello della paternità, e De Martino è consapevole dell’importanza di essere un buon padre per il suo bambino. Interagire con lui e assisterlo nella crescita rappresentano per Stefano una priorità assoluta, perché ogni momento trascorso insieme è per lui un’occasione per imparare e crescere come uomo.

La relazione con le donne e il potere della risata

Non poteva mancare una riflessione di Stefano De Martino anche sul tema della seduzione e delle relazioni con le donne. Famoso per il suo matrimonio con la showgirl Belen Rodriguez, il conduttore ha apertamente parlato del suo approccio al flirt. Secondo De Martino, la chiave per conquistare una donna è il senso dell’umorismo: “Per sedurre una donna la butto sul ridere. La risata abbatte la barriera dell’imbarazzo“. Attraverso la leggerezza e l’autoironia, egli ritiene sia possibile creare una connessione più profonda e sincera.

Tuttavia, ha anche ammesso che nel passato ha fatto degli errori, rivelando di aver detto quanto meno alcune “bugie” nelle sue relazioni. Questo tipo di ammissione umanizza il personaggio pubblico, mettendo in luce come vi siano stati momenti di vulnerabilità e di riflessione su comportamenti che oggi può considerare sbagliati. La trasparenza nel parlare delle proprie esperienze contribuisce a creare un legame più autentico con il pubblico, che spesso si identifica in tali situazioni.