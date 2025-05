Stefano De Martino in Costiera Amalfitana: vacanze tra amici e relax a Positano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e figura di spicco in casa Rai, si sta godendo un meritato periodo di relax nella splendida Costiera Amalfitana. Dopo il successo ottenuto con i programmi “Affari Tuoi” su Rai1 e “Stasera Tutto è Possibile” su Rai2, il 35enne ha deciso di prendersi una pausa e trascorrere qualche giorno di vacanza a Positano, a bordo della sua lussuosa barca, la Santiago. La sua compagna di viaggio è Gilda Ambrosio, ex fidanzata e attuale amica, con la quale sembra aver instaurato un legame solido e sincero.

Un viaggio all’insegna del relax e della convivialità

La Costiera Amalfitana è da sempre una delle mete preferite da De Martino, che trova in questo angolo d’Italia il luogo ideale per rilassarsi e godere delle bellezze naturali. La sua vacanza a Positano è caratterizzata da momenti di svago e divertimento in compagnia di amici, tra cui Gilda Ambrosio, una presenza costante nella sua vita. I due sono stati avvistati mentre si dedicavano a diverse attività, come lo yoga, che De Martino ha condiviso con la sua allegra comitiva. Le immagini di questi momenti di spensieratezza sono state immortalate dai paparazzi, che non hanno perso l’occasione di catturare la gioia del conduttore.

Nonostante la presenza di Gilda, sembra che tra i due non ci sia nulla di più di una profonda amicizia. De Martino ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo alla sua vita privata e, dopo la relazione con Emma Marrone, ha scelto di non alimentare ulteriori gossip. La sua attenzione è rivolta principalmente al lavoro e ai progetti futuri, lasciando poco spazio alle speculazioni sulla sua vita sentimentale.

Gilda Ambrosio: un’amica speciale e una professionista affermata

Gilda Ambrosio, 33 anni, è una fashion designer e influencer di successo, conosciuta nel panorama della moda sia italiana che internazionale. Co-fondatrice del brand “The Attico” insieme a Giorgia Tordini, Gilda ha costruito una carriera solida nel settore, diventando un punto di riferimento per molti giovani stilisti. La sua presenza accanto a De Martino durante questa vacanza non è solo quella di un’ex fidanzata, ma anche di un’amica che condivide con lui momenti di svago e relax.

I due sembrano aver trovato un equilibrio nella loro relazione, caratterizzata da un affetto sincero e da una profonda comprensione reciproca. Nonostante le voci su un possibile riavvicinamento, entrambi hanno dimostrato di voler mantenere la loro amicizia al di sopra di tutto, evitando di tornare a parlare di relazioni passate. De Martino, in particolare, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sul suo privato, preferendo che l’attenzione si concentri sui suoi successi professionali.

Un’estate di successi e nuovi progetti

Il periodo estivo si presenta ricco di opportunità per Stefano De Martino, che, dopo aver concluso la stagione di “Stasera Tutto è Possibile“, si prepara a nuove sfide televisive. La sua carriera continua a crescere, e il pubblico sembra apprezzare sempre di più il suo stile di conduzione. Mentre si gode il meritato riposo in Costiera, De Martino riflette sui prossimi impegni e su come mantenere alta l’attenzione del pubblico.

La sua scelta di trascorrere del tempo a Positano con amici fidati, come Gilda Ambrosio, dimostra la sua volontà di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Con la sua barca di lusso, il conduttore si concede momenti di svago, ma è chiaro che la sua mente è già proiettata verso il futuro. La Costiera Amalfitana, con le sue bellezze mozzafiato, rappresenta per lui un rifugio ideale, dove ricaricare le energie e prepararsi a tornare sul piccolo schermo con nuove idee e progetti entusiasmanti.

