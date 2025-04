Stasera su Rai 1: Alberto Angela ci porta a Istanbul, la città che ha vissuto tre epoche storiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, a partire dalle 21.30, Rai 1 trasmette una nuova puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta“, condotta da Alberto Angela. L’episodio di oggi è dedicato a Istanbul, una città che ha attraversato tre fasi storiche significative: da avamposto greco con il nome di Bisanzio, a capitale dell’Impero Romano d’Oriente come Costantinopoli, fino a diventare il cuore pulsante della Turchia moderna. Situata al crocevia tra Europa e Asia, Istanbul è un luogo ricco di storie di imperatori, sultani, regine e cortigiane. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante puntata.

Il viaggio nell’antica capitale: la Cisterna-Basilica

La Turchia ha sempre suscitato un grande interesse tra gli italiani, e stasera Alberto Angela ci porterà a esplorare le meraviglie dell’antica capitale. La prima tappa è la famosa Cisterna-Basilica, un’opera architettonica straordinaria che si presenta come una foresta di colonne immerse nell’acqua. Questa cisterna, costruita durante il regno di Costantino e Giustiniano, rappresenta un’importante testimonianza della grandezza di questi imperatori. Le immagini evocative ci mostreranno anche l’Ippodromo, un luogo di incontro per i bizantini di ogni ceto, dove si svolgevano gare e spettacoli. Qui, la futura imperatrice Teodora attirava l’attenzione come ballerina, diventando una figura controversa della storia.

Santa Sofia e il ritrovamento di Costantino XI

Il percorso continua con la visita a Santa Sofia, un monumento che ha ricoperto un ruolo centrale nella storia della città per otto secoli. Originariamente costruita come chiesa, è diventata una moschea durante il dominio ottomano. Un momento emozionante della puntata è dedicato al recente ritrovamento del primo ritratto conosciuto di Costantino XI, l’ultimo imperatore bizantino, scoperto in un remoto monastero dell’Achea, in Grecia. Questo ritrovamento offre una nuova prospettiva sulla figura di Costantino e sul suo regno, aggiungendo un ulteriore strato di fascino alla storia di Istanbul.

I tesori dell’Impero Ottomano: il Palazzo di Topkapi

Superando i confini dell’Impero Ottomano, la trasmissione ci porterà a esplorare il Palazzo di Topkapi, la residenza dei sultani. Qui, i visitatori possono ammirare i sontuosi cortili e i padiglioni scintillanti, oltre a scoprire le meraviglie del Tesoro. Nei vicoli riservati dell’Harem, Alberto Angela svelerà le abitudini della famiglia reale e ci guiderà attraverso le stanze che raccontano la vita quotidiana dei sultani. La moschea di Solimano il Magnifico, con le sue proporzioni perfette, sarà un altro punto saliente di questo viaggio.

Il palazzo Dolmabahçe e il Pera Palace

Il tour prosegue con il Palazzo di Dolmabahçe, un’imponente struttura che rappresenta l’ultimo capitolo del potere ottomano e le influenze occidentali delle riforme tardo-ottomane. Questo palazzo è un esempio di come la Turchia abbia saputo integrare elementi architettonici europei nel proprio patrimonio culturale. Successivamente, ci si sposterà al Pera Palace, un hotel storico che ha accolto gli ospiti glamour dell’Orient Express, simbolo di un’epoca di grande fascino e avventura.

Un racconto di storia e bellezza

Alberto Angela concluderà il suo racconto mostrando le spettacolari prospettive offerte dalle molteplici cupole e dai minareti che si ergono sulle acque del Bosforo e del Corno d’Oro. Questo viaggio attraverso i millenni ci permetterà di apprezzare la straordinaria stratificazione storica di Istanbul, una città che ha saputo rinascere e reinventarsi nel corso dei secoli.

Dove seguire la trasmissione

L’episodio “Ulisse – Istanbul, la città che visse tre volte” andrà in onda lunedì 21 aprile 2025, su Rai 1 alle 21.30. Gli spettatori potranno seguirlo anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!