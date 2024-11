Stasera in tv: splendida cornice con la satira e l’intrattenimento di Geppi Cucciari

Un nuovo appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura e dell’intrattenimento: stasera, giovedì 28 novembre, torna in prima serata “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. In onda su Rai 3 alle 21:20, la trasmissione promette di offrire un mix accattivante di satira, interviste e spettacolo. Tra gli ospiti della serata ci saranno volti noti del cinema e della televisione italiana, tutti pronti a intrigare e divertire il pubblico.

Ospiti di rilievo in studio

La puntata di oggi vedrà la partecipazione di tanti personaggi di spicco. Elena Sofia Ricci, attrice simbolo del panorama cinematografico e televisivo italiano, sarà presente per discutere della sua carriera e delle sfide affrontate nel corso degli anni. Ricci, conosciuta per il suo straordinario talento, ha collezionato una serie di successi sia in tv che al cinema, e i fan non vedono l’ora di sentirla raccontare le sue esperienze. Nel programma sarà anche presente Piero Dorfles, noto per la sua attività di divulgatore culturale e scrittore, e Marco D’Amore, che tornerà in grande stile al cinema con il film “Criature“.

Non mancheranno i momenti di leggerezza e divertimento con l’attrice e comica Alessandra Ierse, e la talentuosa Brenda Lodigiani, che si esibirà in sketch e imitazioni. Anche il fumettista e sceneggiatore Igort darà il suo contributo alla serata, arricchendo il programma con la sua visione artistica. Con una line-up così variegata, il pubblico può aspettarsi conversazioni stimolanti e momenti di grande intrattenimento.

Performance dal vivo e omaggi musicali

Una delle caratteristiche distintive di “Splendida Cornice” è il suo impegno nel proporre performance dal vivo di alta qualità. In questa puntata, gli spettatori potranno assistere all’interpretazione di un omaggio a Mina, realizzato dal ballerino Tommaso Stanzani. Sarà una celebrazione non solo della grande voce di Mina, ma anche della danza e dell’arte performativa in generale.

Inoltre, il balletto delle Les Étoiles rappresenterà un momento di eleganza e grazia, mentre altre giovani promesse come Giulia Mei e Angelica Schiatti, in arte Angelica, si esibiranno per portare freschezza e nuova energia in studio. Questi elementi non solo intrattengono, ma offrono anche una piattaforma per talenti emergenti, contribuendo alla ricchezza culturale del programma.

Elementi di cultura e approfondimenti

Il programma non si limita all’intrattenimento superficiale, ma approfondisce anche questioni culturali importanti. L’input di Andrea Maggi, con la sua supervisione ortografica, insieme alle “pillole di conoscenza” di Roberto Mercadini, offrirà agli spettatori una maggiore consapevolezza su argomenti vari. Alessandro Arcodia dedicherà dei reportage all’arte, aggiungendo un’ulteriore dimensione alla trasmissione.

Questa combinazione di satira, cultura e spettacolo dal vivo permette a “Splendida Cornice” di distinguersi nel ricco panorama televisivo italiano. Non si tratta solo di una semplice trasmissione, ma di un vero e proprio viaggio attraverso la creatività e la conoscenza, in grado di intrattenere ed educare al contempo. Gli spettatori possono quindi prepararsi a una serata ricca di spunti interessanti e momenti coinvolgenti, ben al di là delle consuete interviste e performance.