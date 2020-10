Stasera in tv, sabato 17 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie tv in onda stasera in tv, sabato 17 ottobre, in prima e seconda serata. Le commedie “Contromano”, “Io c’è” e “Un figlio di nome Erasmus”, il film fantascientifico “Io sono leggenda” e molti altri.

Stasera in tv, sabato 17 ottobre 2020

Stasera in tv su Rai 3, alle 21.45, andrà in onda la commedia “Contromano”. Antonio Albanese racconta in maniera ironica e diversa l’attuale e delicata tema dell’immigrazione. Lo spunto di partenza è paradossale: cosa accadrebbe se, per risolvere il “problema” dei migranti, ognuno di noi se ne portasse uno a casa?

Su Mediaset 20 alle 21.20 il film di genere fantascientifico “Io sono leggenda”. Will Smith è “la leggenda” Robert Nevill, unico uomo sopravvissuto all’estinzione umana causata da un virus letale. Insieme al suo cane si aggira nella desolata città di New York a caccia di mostri.

Su Sky Cinema Uno alle 21.15 “Io c’è”, brillante commedia scritta e diretta da Alessandro Aronadio e interpretata da Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Il film è uno spunto di riflessione sul concetto di religione, indagato in modo originale, inaspettato e politicamente scorretto.

Sullo stesso canale in seconda serata, dalle 23.00, andrà in onda la commedia “Un figlio di nome Erasmus”. Quattro amici quarantenni (interpretati da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti) raggiungono Lisbona per prendere parte al funerale di Amalia, la donna che tutti loro in giovane età hanno amato durante l’Erasmus. Nell’occasione, faranno una scoperta sconvolgente: Amalia ha un figlio concepito con da uno di loro, ma non si sa di chi.

Ecco la programmazione nel dettaglio

Prima serata:

“S.W.A.T.”, stagione 3 episodio 11, su Rai 2 alle 21.05

“Contromano” su Rai 3 alle 21.45

“Avengement – Missione vendetta” su Rai 4 alle 21.20

“The Lady in the Van” su Rai Movie alle 21.05

“Io ti cercherò”, episodi 3 e 4, su Rai Premium alle 21.20

“Die Hard – Un buon giorno per morire”, su Rete 4 alle 21.22

“Ferdinand” su Italia 1 alle 21.20

“Leatherface” su Italia 2 alle 21.10

“Django 2 Il grande ritorno” su Cine 34 alle 21.00

“Felony” su Iris alle 21.00

“Agatha Christie: Assassinio allo specchio”, su Top Crime alle 21.10

“JFK – Un caso ancora aperto” su La7 alle 21.15

“I misteri di Parigi” su La7d alle 21.30

“Flicka – Uno spirito libero”, su Paramount Network alle 21.10

“I misteri di Murdoch”, stagione 3 episodio 3, su Giallo alle 21.10

“Amori, letti e tradimenti” su Cielo alle 21.15

“La promessa dell’assassino” su tv 8 alle 21.30

“Io sono leggenda” su 20 Mediaset alle 21.04

“War of the Worlds”, episodio 1, su Fox alle 21.00

“Io c’è” su Sky Cinema Uno alle 21.15

“L’ufficiale e la spia”, su Sky Cinema Due alle 21.15

“Terminator”, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” su Sky Cinema Family HD alle 21.00

“A rischio della vita” su Sky Cinema Action alle 21.00

“Gangster Land” su Sky Cinema Suspense alle 21.00

“Vincere insieme” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Lansky – Un cervello al servizio…” su Sky Cinema Drama alle 21.00

“Attenti a quelle due” su Sky Cinema Comedy alle 21.00

“Wolf Call – Minaccia in alto mare” su Sky Cinema Uno +24 alle 21.15

“We Are Who We Are”, episodio 3, su Sky Cinema Due +24 alle 21.15

“Ocean’s Twelve” su Premium Cinema alle 21.15

“Pokémon Detective Pikachu” su Premium Cinema +24 HD alle 21.14

“Quando meno te lo aspetti” su Premium Cinema 2 alle 21.14

Seconda serata:

“Bull”, stagione 4 episodio 16, su Rai 2 alle 22.40

“Colt 45” su Rai 4 alle 22.41

“Giovane e bella” su Rai Movie alle 22.55

“Un’estate a Salamanca” su Rai Premium alle 23.15

“Senza tregua” su Rete 4 alle 23.29

“Shark Tale” su Italia 1 alle 23.30

“Impact Earth” su Italia 2 alle 22.55

“Keoma” su Cine 34 alle 22.59

“Nella morsa del ragno” su Iris alle 23.13

“The Mentalist”, stagione 3 episodio 9, su Top Crime alle 23.05

“The Fog of War: La Guerra secondo Robert McNamara” su La7 alle 01.10

“Una doppia verità” su Paramount Network alle 23.00

“Law & Order”, stagione 3 episodio 22, su Giallo alle 01.10

“L’alba del pianeta delle scimmie” su 20 Mediaset alle 23.19

“I Griffin” su Fox alle 22.40

“Un figlio di nome Erasmus” su Sky Cinema Uno alle 23.00

“Thelma & Louise”, su Sky Cinema Due alle 23.30

“Terminator 2 – Il giorno del giudizio”, su Sky Cinema Collection HD alle 23.05

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” su Sky Cinema Family HD alle 00.10

“Wake of Death” su Sky Cinema Action alle 22.55

” Friend Request – La morte ha il tuo profilo” su Sky Cinema Suspense alle 00.20

“The Ramen Girl” su Sky Cinema Romance alle 22.45

“La diseducazione di Cameron Post” su Sky Cinema Drama alle 23.05

“Detective a 2 ruote” su Sky Cinema Comedy alle 22.40

“Ronin” su Sky Cinema Uno +24 alle 23.15

“We Are Who We Are”, episodio 4, su Sky Cinema Due+24 alle 22.10

“Spy Game” su Premium Cinema alle 23.28

“Come ti spaccio la famiglia” su Premium Cinema +24 HD alle 23.06

“Innamorati Cronici” su Premium Cinema 2 alle 23.22