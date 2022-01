Starzplay: Le nuove uscite di febbraio 2022

Il calendario delle uscite di febbraio 2022 in streaming su Starzplay prevede una vasta selezione di film e serie tv, come l’attesissimo finale di stagione dell’irriverente serie sull’imperatrice russa Caterina II la Grande “The Great” e film come “Shakespeare in Love”, un grande classico degli anni ’90.

A febbraio il finale della serie “The Great” attualmente disponibile su Starzplay

“The Great”

Dopo avere spodestato il marito Pietro III, si trova a combattere contro tutto e tutti nel suo feroce impegno a convertire il Paese all’illuminismo. Riuscirà nel suo intento? E come evolverà il rapporto con il marito suo prigioniero? In che modo sceglierà di diventare grande?

Dal 6 febbraio “Power Book IV: Force”

In anteprima assoluta la prima stagione del quarto capitolo di “Power Book”. Il protagonista Tommy Egan lascia New York in seguito alla morte di Ghost, ma decide di fare una breve sosta a Chicago dove precipita rapidamente in un giro di droga, tra le due bande più potenti della città. Tommy usa il suo status di outsider per diventare il più grande spacciatore di Chicago. Ogni domenica i nuovi episodi.

Ora disponibile “Baptiste S2”: il 6 febbraio 2022 il finale di stagione

In questa seconda stagione Julien Baptiste è tornato al lavoro come detective privato, alla ricerca di adolescenti in fuga che non vogliono essere trovati. Ma non è l’uomo che abbiamo lasciato alla fine della prima stagione. Un’orribile tragedia personale lo ha lasciato con il cuore spezzato. Si è allontanato dalla moglie Celia ed è alla ricerca di una qualsiasi distrazione, che sia il fondo di una bottiglia o un nuovo caso. Quando Julien vede l’ambasciatrice britannica in Ungheria fare un appello televisivo per ritrovare la sua famiglia scomparsa ne approfitta e decide di prendere il caso. Parte verso la località di montagna dove Emma Chambers era in vacanza con il marito e i due figli, e si insinua nel suo mondo alto locato.

Ogni Domenica i nuovi episodi della prima stagione di “Express” una Serie Originale Starzplay

“Express” racconta la storia di una psicologa criminale, Barbara (Maggie Civantos), e della sua famiglia, vittima di un rapimento lampo: una terrificante forma di estorsione che si sta diffondendo in tutto il mondo e, nella maggior parte dei casi, finisce con un omicidio violento. Consapevoli che la paura è il più grande business del mondo, sono in molti a usarla come metodo rapido per trarre profitto. Dopo il suo rapimento, Barbara lavora come negoziatrice in casi simili al suo e il suo obiettivo principale è capire perché è stata rapita e scoprire le persone che hanno distrutto la sua vita e la sua famiglia.

I film dal 1 febbraio su Starzplay

Il 1 febbraio “Questione di Tempo” e “Shakespeare in Love”

“Questione di Tempo”: All’età di ventuno anni, Tim Lake scopre di poter tornare indietro nel tempo come tutti gli uomini della sua famiglia. Decide di usare questa abilità per rivivere e cambiare alcuni momenti del suo passato e del suo presente.

“Shakespeare in Love”, un classico degli anni ’90, la storia d’amore tra un giovane William Shakespeare e la bella, appassionata, Lady Viola. La vita dei protagonisti si intreccia a quella dei personaggi delle opere del drammaturgo inglese.

Dal 20 febbraio “Segui il tuo cuore” e “È Complicato”

“Segui il tuo cuore”: Dopo la tragica morte del fratello, un giovane si trova combattuto tra il desiderio di tenere fede ad una promessa fatta anni prima e quello di dedicarsi ad un nuovo amore.

“È Complicato”, una frizzante commedia con protagonisti le star Meryl Streep e Alec Bladwin nei panni di Jane e Jake Adler. I due hanno tre figli ormai grandi e sono divorziati da dieci anni. Lei gestisce con successo una caffetteria a Santa Barbara, lui prova a mantenere un rapporto equilibrato con la nuova moglie, di venticinque anni più giovane. La trasferta a New York per il diploma di uno dei loro figli, riunisce l’ex coppia in modo speciale.

Michela De Paolis

12/01/2022