Star di Disney+: le dieci migliori Serie

Disney+ ha aggiornato il suo catalogo di film e serie tv con Star, introdotto il 23 febbraio 2021.

Sul nuovo portale si sono aggiunti film come “Il Diavolo Veste Prada” e “Tre Manifesti a Ebbing Missouri” e serie famose come “X-Files” e “Alias”.

Star di Disney+: Un nuovo mondo nella casa di Topolino

Star è una boccata di aria fresca per il servizio streaming di Disney+. Oltre ad introdurre tutti i prodotti considerati “per adulti”, cioè troppo violenti o un po’ troppo spinti, Star include contenuti di ABC Signature, 20th Television, FX, Freeform, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures e Hollywood Pictures.

Il marchio “Star” è nato come emittente satellitare a Hong Kong nel 1991 ed era stato acquisito da News Corporation nel 1993. Dopo il 2009, il marchio Star è stato acquisito da Disney come parte dell’acquisizione della 21st Century Fox nel 2019.

Durante una chiamata sugli utili il 5 agosto 2020, il CEO di Disney Bob Chapek ha annunciato che Disney ha pianificato di lanciare un nuovo servizio di intrattenimento generale internazionale con il marchio Star nel 2021, previsto per presentare contenuti più maturi rispetto a quelli offerti su Disney+. Il piano ha sostituito un’espansione internazionale precedentemente annunciata del servizio di streaming americano controllato dalla Disney Hulu. Chapek ha sostenuto che il marchio Hulu non era ben noto al di fuori degli Stati Uniti, e che “Star” come marchio di servizio è più commerciabile nel mondo.

La Disney ha annunciato ufficialmente Star il 10 dicembre 2020 durante il suo evento per gli Investitori. Durante l’evento, è stato annunciato che Star sarebbe stato lanciato come sezione di primo livello all’interno dell’interfaccia Disney+.

Parental control aggiuntivi sarebbero stati aggiunti insieme all’introduzione di Star. Sebbene questo servizio è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Disney+, l’introduzione di Star avrà un piccolo aumento di prezzo. Star è stato stato lanciato in Canada, Regno Unito, Europa occidentale, Australia, Nuova Zelanda e Singapore il 23 febbraio 2021.

Adesso guardiamo la classifica delle 10 serie da recuperare su Star.

10: Buffy L’ammazzavampiri (1997 -2003)

“Buffy l’ammazzavampiri” è stata una serie televisiva incredibilmente popolare durante gli anni ’90.

Naturalmente, questo spettacolo è anche un ottimo esempio di come stanno cambiando le cose per Disney+ quando Star si è aggiunto al catalogo, questo non è certamente un tipico spettacolo in stile Disney.

La serie segue Buffy, che, come suggerisce il titolo, caccia i vampiri e altre creature demoniache. Ci sono alcuni mostri spaventosi, che forniscono molta azione, ma è presente anche l’aspetto della vita da teenager di Buffy, ed è ciò che rende lo spettacolo così avvincente.

Star Original – 9: Godfather of Harlem (2019 – in corso)

Prima perla Originals di Star: Godfather of Harlem con il premio Oscar Forest Whitaker. Per il momento è disponibile solo la prima stagione della serie, poiché la seconda non è ancora entrata in produzione.

Godfather of Harlem racconta la storia del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson, che all’inizio degli anni ’60 tornò nel quartiere che un tempo governava in rovina. Parla della sua vicinanza con Malcolm X e della sua ascesa politica.

Ci aspettiamo grandi cose da una storia che non è mai stata raccontata, soprattutto con un grande attore come Whitaker.

8: How I Met Your Mother (2005 – 2014)

“How I Met Your Mother”, nota anche HIMYM o, in Italia come “E alla fine arriva mamma”, è un’altra grande aggiunta a Disney +. La sitcom che è uno degli show più seguiti negli anni 2000. Racconta di gruppo di amici quasi trentenni che si fanno strada nella vita, affrontando di tutto, dall’amicizia al lavoro passato per le loro relazioni alla famiglia.

Lo spettacolo ha un incredibile cast e porta gli spettatori nel viaggio di Ted alla ricerca della futura moglie e madre dei suoi figli, a cui sta raccontando la storia. È una commedia incredibile, con personaggi entrati nella cultura pop e nel mito.

7: Lost (2004 – 2010)

“Lost” è uno degli show più iconici di tutti i tempi, ed è uno spettacolo che molti sicuramente guarderanno su Disney+, specialmente il pubblico più giovane, che adesso è abbastanza grande da godersi a pieno lo show.

“Lost” racconta di un incidente aereo e delle persone che sopravvivono all’impatto imparando a rimanere in vita su un’isola tropicale deserta. Tuttavia, tutto non è come sembra ed è qui che entra in gioco la suspense e l’eccitazione. La serie ha alcuni personaggi incredibili e alcune interpretazioni brillanti.

6: Feud (2017 – ?)

Prodotta e creata da Ryan Murphy, è la sua terza serie antologica dopo “American Horror Story” e “American Crime Story”.

Come suggerisce il titolo “Feud” si traduce in Faida.

La guerra delle due leggende del cinema, interpretate dai Premi Oscar Jessica Lange e Susan Sarandon, vi terrà incollati allo schermo!

“Feud” è stata rinnovata per una seconda stagione “Feud: Buckingham Palace”, incentrata sulla storia di Carlo e Diana d’Inghilterra; tuttavia nell’agosto 2018 è stato annunciata la cancellazione. Ma c’è sempre speranza per un suo ritorno.

La prima stagione, intitolata “Feud – Bette and Joan”, è incentrata sull’accesa rivalità tra le attrici Bette Davis e Joan Crawford nella vita professionale ed in particolare durante la lavorazione al film del 1962 “Che fine ha fatto Baby Jane?”.

5: Scrubs (2001 – 2010)

“Scrubs” è una sitcom molto popolare dei primi anni 2000. È uno show che offre un divertimento costante per tutte le 9 stagioni, con personaggi e amicizie incredibili con cui il pubblico ha legato nel corso degli anni. Lo show segue ‘J.D.’ che lavora presso all’Ospedale Sacro Cuore come stagista all’inizio dello show.

J.D. impara rapidamente gli alti e bassi del mestiere. La serie mostra la sua crescita lavorativa mentre si fa strada nella vita. Riderete molto guardando questa serie, ma non solo. “Scrubs” è un misto, una risata lascia il posto ad un momento difficile o triste, è uno degli spettacoli più belli che si unisce alla piattaforma streaming. In più è stato considerata la serie che più si avvicina al lavoro medico di un ospedale.

4: Modern Family (2009 – 2020)

“Modern Family” è uno degli show più divertenti degli ultimi anni, ed è perfetto per la piattaforma Disney+, anche se è considerato per un pubblico adulto. La bellezza di questo show è semplice e di facile interpretazione da tutti, in quanto c’è un personaggio in questo show in cui tutti possono rispecchiarsi.

La serie si concentra su tre distinti nuclei familiari con legami parentali, lo show espone i soliti alti e bassi che si creano con la vita familiare. È assolutamente esilarante, con personaggi stupendi e ben costruiti è una delle serie più premiate agli Emmy (con ben 22 statuette) negli ultimi anni.

Star Original 3: Love, Victor (2020 – in corso)

Se vi è piaciuto “Tuo, Simon” non potete farvi sfuggire questa piccola perla.

Ogni venerdì viene rilasciato un nuovo episodio della prima stagione, andata in onda negli Stati Uniti nel 2020. La seconda stagione è in produzione, ancora non c’è una data di uscita, ma sappiamo verrà rilasciata in contemporanea sulla piattaforma Star in contemporanea in tutto il mondo.

Ambientato nello stesso universo del film di successo “Tuo, Simon”, la serie “Love, Victor” racconta l storia di adolescente (Michael Cimino, da non confondere con il defunto regista di The Deer Hunter) alle prese con la scoperta della propria identità sessuale mentre cambia città e inizia la sua avventura in un nuova scuola. Victor contatta Simon (Nick Robinson) per chiedere un aiuto da chi già ha fatto il suo percorso.

2: X-Files (1993 – 2002 / 2016 – 2018)

“X-Files” è considerato uno dei più grandi programmi televisivi di tutti i tempi, il che lo rende una grande aggiunta alla piattaforma Disney+. Con le 11 stagioni in cui gli spettatori possono immergersi.

“X-Files” segue le vicende di due agenti F.B.I. interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, con opinioni opposte quando si tratta di credere nel paranormale, il che crea un divertente contrasto tra loro. I due indagano su crimini strani, ma c’è molto di più in ballo, il che rende tutte le indagini più difficili di quanto sembri, motivo per cui questo è uno degli show più avvincenti di sempre.

Star numero 1: Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane (2004 – 2012)

“Desperate Housewives” o “Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane”, è una serie televisiva statunitense ideata da Marc Cherry. Tutte le otto stagioni sono state aggiunte a Disney+, rendendo il catalogo più intrigante.

“Despetare Housewives” segue le vicende di quattro casalinghe del quartiere residenziale di Wisteria Lane, che viene scosso dall’inaspettato suicidio di Mary Alice Young, amica e vicina di casa delle quattro. Da quel momento i segreti più oscuri delle quattro casalinghe saliranno a galla, tra nuovi amori, tradimenti, omicidi e passioni.

Giacomo Caporale