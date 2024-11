Star del red carpet: la celebrazione delle donne straordinarie al Women of Worth di L’Oréal

Il Women of Worth Celebration di L’Oréal Paris ha avuto luogo a Los Angeles, presso il NeueHouse Hollywood, portando alla ribalta donne eccezionali che si distinguono per il loro impatto positivo nelle comunità. L’evento, giunto alla sua 19ª edizione, ha visto la partecipazione di icone come Cara Delevingne, Elle Fanning e Helen Mirren, che hanno incantato i presenti con i loro look raffinati e ricchi di personalità, rendendo la serata un trionfo di stile e glamour.

Cara Delevingne: l’eleganza contemporanea del completo gessato

In qualità di recente ambasciatrice di L’Oréal, Cara Delevingne ha catturato l’attenzione con un completo gessato in grigio scuro dal taglio sartoriale e moderno. La giacca, perfettamente adattata, è stata abbinata a una camicia bianca, indossata con un tocco di disinvoltura, in quanto un lato era infilato nei pantaloni a zampa. Questo particolare ha conferito un’interpretazione contemporanea a un classico senza tempo.

La 32enne ha completato il look con eleganti sandali alti, contribuendo a esaltare la sua figura slanciata, mentre i capelli biondo cenere, acconciati in onde morbide, incorniciavano il viso con grazia. Il make-up artfully elaborato, caratterizzato da un brown smokey eye e labbra nude lucide, ha enfatizzato il fascino magnetico di Cara. La sua scelta di un completo maschile, reinterpretato in chiave femminile, ha messo in risalto una sintesi perfetta di forza e sensualità, rendendola una delle protagoniste indiscusse della serata.

Elle Fanning: sofisticatezza in blu navy

Elle Fanning, ambasciatrice di L’Oréal dal 2017, ha optato per un abito blu navy con scollo halter che metteva in risalto il suo portamento elegante. Grazie a una scollatura strategica, l’abito rivelava la schiena in modo discreto, aggiungendo un tocco di sensualità al suo stilico sobrio. La silhouette dell’abito, con linee fluide e un taglio minimalista, ha esaltato la bellezza eterea della giovane attrice.

Per quanto riguarda il trucco, Elle ha scelto un eyeliner grafico che incorniciava il suo sguardo, accompagnato da un blush rosato e un rossetto nude che completavano il suo look con una delicatezza raffinata. I capelli, tagliati corti e acconciati in onde morbide, incorniciavano il viso in maniera armoniosa. La sua capacità di unire semplicità e sofisticatezza l’ha fatta brillare come una delle stelle più ammirate del red carpet, dimostrando come il minimalismo possa essere incredibilmente affascinante.

Helen Mirren: un tocco di regalità

Helen Mirren ha incantato il pubblico con la sua presenza maestosa, indossando un abito in tulle viola impreziosito da perline scintillanti. La celebre attrice e vincitrice di un Oscar, ambasciatrice di L’Oréal dal 2014, ha scelto un look che univa eleganza e audacia. La gonna trasparente del vestito ha aggiunto movimento al suo ensemble, mentre gli accessori, tra cui una clutch satinata lilla e orecchini gioiello scintillanti, hanno completato il look con classe.

I capelli argentati di Helen, raccolti in una semplice acconciatura, incorniciavano un volto truccato in modo naturale ma sofisticato. La sua presenza ha testimoniato come la classe e lo stile siano qualità senza tempo, rendendola un’icona venerata non solo per il suo talento, ma anche per la sua innegabile eleganza. Helen ha dimostrato che la bellezza non ha età e che ogni donna può splendere con il giusto outfit e un atteggiamento carismatico.

Un tappeto rosso di glamour e stile

La serata è stata arricchita da altre personalità di spicco e look indimenticabili. Andie MacDowell, per esempio, ha scelto un coat-dress beige con maniche ampie e uno strascico leggero, perfettamente adatto all’atmosfera dell’evento. Al contempo, Aja Naomi King ha sorpreso tutti con un abito bianco caratterizzato da uno spacco vertiginoso, catturando gli sguardi di tutti i presenti.

Sofia Carson ha optato per uno stile gotico, sfoggiando un abito in velluto nero coordinato con un mantello trasparente, mentre Isabela Merced ha puntato su un abito borgogna che esaltava le sue curve. Ogni ospite ha portato un tocco personale e distintivo di eleganza, trasformando quest’evento in una celebrazione vivace della femminilità e del glamour, dimostrando una volta di più che il tappeto rosso è il palcoscenico ideale per brillare.