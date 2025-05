Spike Lee torna a Cannes con Highest 2 Lowest: una serata di stelle e stile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes 2025 ha accolto il ritorno del celebre regista Spike Lee, che ha presentato il suo sesto film, intitolato Highest 2 Lowest. Questa pellicola, che vede protagonisti l’illustre Denzel Washington e il noto rapper A$AP Rocky, è stata proiettata fuori concorso, attirando l’attenzione di un pubblico affascinato. La serata ha visto la partecipazione di numerose celebrità, rendendo l’evento un momento memorabile nel panorama cinematografico internazionale.

La presenza di Spike Lee e il cast di Highest 2 Lowest

Spike Lee, figura di spicco del cinema statunitense, ha fatto il suo ingresso sul tappeto rosso indossando un abito gessato nei colori arancione e blu, un chiaro omaggio ai New York Knicks, la sua squadra di basket preferita. Questo dettaglio non è passato inosservato, soprattutto dopo che i Knicks hanno recentemente raggiunto la finale del campionato NBA. Accanto a lui, il cast del film ha mostrato un mix di stili e personalità, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Denzel Washington, che ha fatto il suo grande ritorno a Cannes dopo trent’anni, ha sorpreso tutti infrangendo le convenzioni del red carpet con un paio di scarpe da ginnastica bianche. La sua presenza ha aggiunto un tocco di informalità a un evento noto per la sua eleganza, dimostrando che il talento e la personalità possono superare le regole del galateo. A$AP Rocky, dal canto suo, ha sfoggiato un abito nero firmato Saint Laurent, accompagnato da un atteggiamento disinvolto che ha catturato l’attenzione dei fotografi.

Celebrità e sportivi sul tappeto rosso

Il Festival di Cannes non è solo un palcoscenico per il cinema, ma anche un luogo dove il mondo dello sport si fonde con quello della moda e dell’intrattenimento. Tra i pochi sportivi presenti, i calciatori francesi Jules Koundé e Paul Pogba hanno calcato il tappeto rosso, portando il loro stile unico all’evento. Koundé, difensore del Barcellona, ha scelto un completo nero impeccabile, arricchito da gioielli d’oro e occhiali da sole in stile aviatore, dimostrando di essere un’icona di moda oltre che un atleta di successo.

Paul Pogba ha optato per un look più tradizionale, indossando uno smoking classico che ha messo in risalto la sua figura. Entrambi i calciatori hanno dimostrato di essere a proprio agio in un contesto di alta moda, padroneggiando i codici del red carpet con grande disinvoltura. La loro presenza ha aggiunto un ulteriore strato di fascino all’evento, sottolineando l’importanza della cultura sportiva nel panorama dell’intrattenimento.

Le star di Hollywood brillano a Cannes

La serata ha visto anche la partecipazione di altre celebrità di Hollywood, tra cui l’attrice Dakota Johnson, che ha incantato il pubblico con un abito a frange rosa pallido. Il suo look scintillante è stato completato da orecchini pendenti incastonati di diamanti, che hanno catturato la luce in modo straordinario. Johnson ha dimostrato di avere un occhio per i dettagli, rendendo il suo outfit un punto di riferimento per la moda al festival.

Carla Bruni, ex first lady e icona di stile, ha sfilato con un abito blu petrolio firmato Saint Laurent, che ha esaltato il colore dei suoi occhi. La sua presenza sul tappeto rosso ha attirato l’attenzione, rendendola una delle protagoniste della serata. Con il suo fascino e la sua eleganza, Bruni ha confermato il suo status di figura di riferimento nel mondo della moda.

Il Festival di Cannes continua a essere un palcoscenico di eccellenza, dove cinema, moda e sport si intrecciano in un evento che celebra il talento e la creatività. La proiezione di Highest 2 Lowest ha segnato un altro capitolo nella storia di questo prestigioso festival, promettendo di rimanere nella memoria collettiva degli appassionati di cinema e cultura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!