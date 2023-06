Spider-Man 4: ecco il punto della situazione

Tom Holland nelle ultime settimane è stato impegnato a promuovere The Crowded Room, e tra questo e l’uscita di Spider-Man: Accross the Spider-verse, si è parlato parecchio di Spider-Man 4. Recentemente infatti l’attore ha confermato a THR di aver incontrato i Marvel Studios e la Sony Pictures. Quegli incontri stavano andando bene ma purtroppo sono stati interrotti per causa dello sciopero della WGA. Ecco le parole di Tom Holland:

Ero con Amy, Kevin Feige, Rachel e a volte altri dirigenti della Marvel. È un processo collaborativo. I primi incontri rispondevano alla domanda, ‘Perché dovremmo farlo di nuovo?’ E penso che abbiamo trovato tutti il motivo. Sono davvero, davvero contento di dove siamo in termini di creatività. Sono anche un po ‘preoccupato per questo. C’è un po’ di stigmatizzazione riguardo al quarto in tutti i franchise. Sento che abbiamo fatto un fuoricampo con il nostro primo franchise e c’è una parte di me che vuole andarsene a testa alta e passare il testimone al prossimo ragazzo fortunato che riuscirà a dare vita a questo personaggio.

Ci sono delle ipotesi su questo famigerato ragazzo fortunato che menziona Holland e il primo candidato potrebbe essere Miles Morales. Tuttavia, Amy Pascal (la produttrice del franchise di Spider-Man) ha espresso qualche dubbio sul portale del MCU insieme a Peter Parker:

Sono mondi completamente separati… non si sa mai. Non direi mai di no a niente. Ma abbiamo molti film da realizzare su Miles e molti film da realizzare su Peter. Sono un produttore cinematografico. Voglio andare avanti con questo franchise con Tom

La trama di Spider-Man 3 per prepararsi a Spider-Man 4

All’alba di una nuova era, la vita di Spiderman sembra aver subito finalemente una svolta positiva sotto tutti i punti di vita. Ha conquistato la sua Mary Jane, gestisce senza sensi di colpa i suoi poteri e la sua carriera da studente e lavoratore va a gonfie vele. Nuove minacce sono pronte a mettere l’eroe in difficoltà per l’ennesima volta, anche quando sembrava aver raggiunto la pace con sè stesso e col mondo. Minacce non solo per gli abitanti della città e dei suoi cari, ma anche per la sua parte interiore più fragile. Qui di seguito il trailer di Spider-Man 3.