Sophie Codegoni in vacanza a Capri: le critiche per aver lasciato la figlia a casa

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e influencer, ha recentemente condiviso sui social le immagini di una vacanza a Capri, dove si è mostrata in bikini mentre si gode il sole e il mare. La sua scelta di partire senza la figlia di due anni, Celine, ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni utenti che l’hanno criticata per aver lasciato la bambina a casa. La giovane madre ha risposto a queste accuse, sottolineando l’importanza di prendersi del tempo per sé stesse.

Una vacanza da sogno a Capri

Sophie Codegoni, 24 anni, ha deciso di concedersi una pausa dalla vita quotidiana e dalle recenti esperienze di stalking, legate al suo ex compagno Alessandro Basciano. In compagnia di alcune amiche, ha scelto Capri come meta per una vacanza rilassante. Le immagini condivise sui suoi profili social la ritraggono in barca, immersa nel blu intenso del mare che circonda l’isola. Il suo aspetto filiforme ha attirato l’attenzione, con molti fan che hanno elogiato la sua bellezza e il suo stile.

Tuttavia, la vacanza non è stata esente da critiche. Alcuni utenti hanno sollevato interrogativi sulla sua decisione di non portare con sé la figlia, generando un dibattito acceso sui social. La questione ha toccato un nervo scoperto, poiché molte madri si sentono sotto pressione per conformarsi a determinati standard di maternità.

La risposta di Sophie alle critiche

Di fronte alle polemiche, Sophie Codegoni ha deciso di non rimanere in silenzio. Attraverso le sue IG Stories, ha espresso il suo disappunto per i commenti ricevuti. “Ci sono persone che mi hanno scritto: ‘Sei mamma e vai in vacanza?’. Vi giuro che io questa cosa non la capirò mai”, ha dichiarato. La giovane madre ha voluto chiarire che la maternità non implica l’annullamento della propria identità e dei propri desideri.

Sophie ha enfatizzato l’importanza di dedicarsi anche a se stesse, affermando che, pur essendo una madre devota, ha bisogno di momenti di svago e relax. “Dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me”, ha aggiunto.

L’importanza di ritagliarsi del tempo per sé

La Codegoni ha concluso il suo intervento sottolineando che tutte le donne, e in generale tutti i genitori, dovrebbero avere la possibilità di staccare dalla routine quotidiana. “Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi dei momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità e riconnettersi con se stessi”, ha affermato. La sua posizione ha aperto un dibattito su un tema delicato: la necessità di bilanciare la vita familiare con il benessere personale.

La vicenda di Sophie Codegoni mette in luce le sfide che molte madri affrontano nel cercare di conciliare le proprie esigenze con quelle dei figli. La sua risposta alle critiche invita a riflettere su un aspetto spesso trascurato: il diritto di ogni genitore a prendersi del tempo per sé, senza sentirsi in colpa.

