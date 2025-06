Sonia Bruganelli parla della sua nuova relazione e del rapporto con i figli Davide e Adele

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sonia Bruganelli, nota produttrice e figura televisiva, ha recentemente condiviso i dettagli della sua vita personale durante un’intervista nel podcast “Non lo faccio X Moda“, condotto da Giulia Salemi. La 51enne ha discusso del suo nuovo compagno, Angelo Madonia, e ha rivelato come i suoi figli, Davide e Adele, abbiano reagito a questa nuova fase della sua vita. Con un approccio aperto e sincero, Sonia ha affrontato temi delicati come la crescita dei suoi ragazzi e il cambiamento che ha vissuto negli ultimi anni.

La nuova vita di Sonia Bruganelli

Durante la conversazione, Sonia ha spiegato come la sua vita sia cambiata profondamente negli ultimi anni. La separazione da Paolo Bonolis, ex marito e noto conduttore televisivo, ha segnato un punto di svolta nella sua esistenza. “Adesso sono cambiata. Un cambiamento figlio di ciò che ho vissuto negli ultimi anni, del fatto che i miei figli sono cresciuti,” ha dichiarato. Sonia ha riflettuto su come la sua ironia, a volte difficile da comprendere per i suoi figli, abbia influenzato il loro rapporto. Ha riconosciuto che i cambiamenti nella sua vita sono stati inevitabili e necessari.

La produttrice ha anche parlato del dolore che ha affrontato a causa della malattia di uno dei suoi figli, un’esperienza che l’ha segnata profondamente. “Alcuni miei comportamenti erano anche una risposta al dolore che ho provato,” ha spiegato. Con il passare del tempo e la crescita dei suoi figli, Sonia ha trovato un nuovo equilibrio, diventando una madre più presente e consapevole. “Se mi dovessi descrivere adesso direi che sono una mamma prima di tutto,” ha affermato, sottolineando il suo desiderio di essere una figura di supporto e affetto per i suoi ragazzi.

Il rapporto con i figli e la nuova relazione

Sonia ha affrontato anche il tema del rapporto tra i suoi figli e Angelo Madonia. In merito alla reazione di Davide e Adele alla sua nuova relazione, ha affermato: “I miei figli non sono gelosi della mia nuova relazione”. Davide, in particolare, ha mostrato interesse per il nuovo compagno della madre, chiedendo di conoscerlo. “Quando si è accorto che ricevevo telefonate, mi ha chiesto: ‘Mamma, ma ti sei fidanzata?'”, ha raccontato Sonia, evidenziando la complicità tra Davide e Angelo. La madre ha espresso la sua soddisfazione nel vedere l’interesse del figlio per la persona con cui sta trascorrendo del tempo.

Adele, la più giovane dei tre figli, ha un approccio diverso. Sonia ha descritto come la ragazza veda in Angelo un maestro, apprezzando il suo talento e la sua passione per la musica e il ballo. Questo legame ha contribuito a creare un ambiente sereno e positivo per tutti. La Bruganelli ha sottolineato l’importanza di avere una figura maschile equilibrata nella vita dei suoi figli, affermando che la loro serenità è fondamentale per lei.

Riflessioni sulla separazione e sul futuro

Sonia ha anche parlato della sua separazione da Paolo Bonolis, descrivendo la decisione come difficile ma liberatoria. “Era necessario per me perché ero infelice,” ha detto, evidenziando l’importanza di una vita autentica e soddisfacente. Ha notato come, dopo la separazione, i suoi figli siano diventati più sereni e felici. “Non lo dico perché voglio stare tranquilla, ma perché me lo dicono loro,” ha aggiunto, dimostrando che la comunicazione aperta con i ragazzi è fondamentale.

Infine, Sonia ha risposto a una domanda su come prenderebbe un nuovo legame sentimentale di Paolo. Con un tono ironico, ha affermato: “Sarebbe anche ora”. Ha espresso curiosità riguardo a una possibile nuova presenza femminile accanto a lui, sottolineando che sarebbe importante che questa figura fosse una persona intelligente e positiva per i suoi figli. “Mi piacerebbe avere donne intelligenti vicino ai miei figli,” ha concluso, evidenziando il suo desiderio di un ambiente familiare sereno e stimolante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!