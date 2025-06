Snowball Earth: il manga che ha conquistato Hideo Kojima e Hideaki Anno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Snowball Earth, il manga post-apocalittico ideato da Yuhiro Tsujitsugu, ha catturato l’attenzione di importanti figure del panorama giapponese, come Hideo Kojima e Hideaki Anno. Con otto volumi già pubblicati e una nona uscita prevista, la serie si prepara a rivelare una novità significativa il 26 luglio, che potrebbe riguardare un atteso adattamento anime. La crescente popolarità di questa opera, caratterizzata da una trama avvincente e da un’originale costruzione del mondo, la rende un fenomeno da seguire con attenzione.

La trama di snowball earth

Snowball Earth si distingue per la sua narrazione ricca di colpi di scena e per la profondità del suo mondo immaginario. Il protagonista, Tetsuo, è un adolescente solitario e un ex pilota di mecha, che ha trascorso anni a combattere contro mostri kaijū nello spazio. Tuttavia, un’operazione militare fallita lo costringe a tornare sulla Terra, dove si risveglia otto anni dopo in un mondo completamente cambiato, segnato da una nuova era glaciale. La sua storia non è solo una lotta per la sopravvivenza, ma anche un viaggio di scoperta in un pianeta che non riconosce più. La narrazione esplora temi di resistenza e malinconia, con un forte focus sulla condizione umana, che continua a brillare anche sotto la coltre di ghiaccio.

La serie ha già totalizzato 46 capitoli pubblicati su Monthly Big Comic Spirits dal 2021, con l’ottavo volume in giapponese disponibile e il nono in arrivo a luglio. In Occidente, VIZ Media ha acquisito i diritti per la pubblicazione in lingua inglese, avviando la distribuzione solo alla fine del 2024. Nonostante la recente introduzione sul mercato internazionale, Snowball Earth ha già suscitato un notevole interesse sui social media, con i fan in attesa di un annuncio “super mega importante” previsto per il 26 luglio, coincidente con l’uscita del nuovo capitolo in Giappone.

Il sostegno di figure influenti

Uno degli aspetti che rende Snowball Earth un’opera di grande rilevanza è il sostegno ricevuto da alcune delle personalità più influenti dell’industria dell’intrattenimento giapponese. Sulla copertina del primo volume giapponese, Hideaki Anno, il creatore di Neon Genesis Evangelion, ha elogiato la serie per la sua originalità e profondità. La seconda copertina presenta un commento di Hideo Kojima, noto per il suo lavoro su Death Stranding, che ha espresso il suo entusiasmo per l’opera. Anche One, l’autore di One-Punch Man, ha contribuito con una frase che riassume l’essenza del manga: “È una storia di sopravvivenza estrema, una battaglia sull’orlo del precipizio, e si riesce a percepire il calore del corpo umano al suo interno.”

Questi endorsement non sono semplici frasi promozionali, ma testimoniano il valore artistico che Snowball Earth ha conquistato nel suo paese d’origine. Yuhiro Tsujitsugu ha saputo combinare elementi classici del genere sci-fi con una sensibilità autoriale che rende l’opera molto più di un semplice manga d’azione. Se l’annuncio di luglio dovesse confermare un adattamento anime, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la fantascienza giapponese, dove anche le storie ambientate in un contesto glaciale possono trasmettere emozioni intense e coinvolgenti.

L’attesa per l’annuncio del 26 luglio

Il 26 luglio rappresenta una data cruciale per i fan di Snowball Earth, poiché si attende un annuncio che potrebbe cambiare il corso della serie. Le speculazioni riguardano un possibile adattamento anime, che potrebbe ampliare ulteriormente l’universo narrativo creato da Tsujitsugu. La crescente popolarità del manga, unita al supporto di figure di spicco come Kojima e Anno, suggerisce che Snowball Earth ha il potenziale per diventare un fenomeno globale.

Con l’uscita del nuovo capitolo in Giappone, i fan sono in fermento, pronti a scoprire cosa riserverà il futuro per Tetsuo e il suo viaggio in un mondo ghiacciato. La combinazione di una trama avvincente, personaggi ben sviluppati e un’ambientazione unica ha già catturato l’immaginazione di molti lettori, e l’eventuale adattamento anime potrebbe portare questa storia a un pubblico ancora più vasto. La comunità dei fan è in attesa, e il 26 luglio potrebbe rivelarsi una data storica per Snowball Earth e per il suo autore.

