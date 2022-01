Sky: tutte le serie tv in arrivo a Febbraio 2022

Sky propone per il mese di Febbraio delle nuove serie tv. Tornano a emozionarci anche vecchi appuntamenti come quello con “Law & Order: Unità speciale” giunta alla ventiduesima stagione, e “Trust Me” e “Tell Me a Story” entrambe alla seconda stagione.

Sky: la programmazione delle serie a febbraio 2022

1 febbraio: TRUST ME, Stagione 1

Serie britannica con Jodie Whittaker nei panni di una donna che ruba l’identità di un suo amico medico dopo essere stata licenziata, per poter iniziare una nuova vita con la figlia a Edimburgo.

4 febbraio: LAW & ORDER: UNITA’ VITTIME SPECIALI, Stagione 22

Il Capitano Olivia Benson torna a dirigere la sua squadra. Si riprende dal dodicesimo episodio con nuove storie di violenza sessuale, domestica e sui minori. La serie è una produzione Wolf Entertainment in associazione con con Universal Television. Il creatore e produttore esecutivo è Dick Wolf.

7 febbraio: VIGIL – INDAGINE A BORDO, Stagione 1

Miniserie televisiva britannica creata da Tom Edge. L’ispettore capo Amy Silva della polizia scozzese viene inviata sul HMS Vigil, un sottomarino lanciamissili, su cui è avvenuto un omicidio. Poco dopo scompare un peschereccio scozzese. Nel corso delle indagini la donna e i suoi colleghi si scontreranno con la Royal Navy e MI5, il servizio di sicurezza britannica.

9 febbraio: TELL ME A STORY, Stagione 2

La seconda stagione di “Tell Me a Story” si sofferma sulle fiabe de “La bella e la bestia”, “La bella addormentata nel bosco” e “Cenerentola”. Nel cast figurano Paul Wesley e Danielle Campbell, affiancati da Odette Annable, Matt Lauria, Eka Darville, Natalie Alyn Lind, Ashley Madekwe e Carrie-Anne Moss.

13 febbraio: PROFESSOR WOLFE, Stagione 1

15 febbraio: TRUST ME, Stagione 2

Continuano con nuovi personaggi le storie della serie britannica con protagonista Jodie Whittaker.

18 febbraio: L’INDICE DELLA PAURA, Stagione 1 – Miniserie

Tratta dall’omonimo romanzo di Robert Harris questa miniserie ha per protagonista Josh Hartnett nei panni di uno scienziato informatico, la cui idea avrà delle inaspettate conseguenze.

19 febbraio: AFFARI SEGRETI DI DAMIGELLE, Stagione 1 – Miniserie

28 febbraio: HOTEL PORTOFINO, Stagione 1

Roberta Rosella

27/01/2022