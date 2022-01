Sky: i film in arrivo a febbraio 2022

Il palinsesto di Sky a Febbraio 2022 si arricchisce di nuovi titoli. Ecco di seguito tutte le novità cinematografiche presenti nel catalogo Sky.

Sky: i film in uscita ogni giorno di febbraio 2022

1 febbraio: PIG

Nicolas Cage è protagonista di in un film ambientato in una fattoria dell’Oregon. Lui è un cacciatore di tartufi solitario che vive nella sua fattoria con la sua preziosa scrofa. Quando quest’ultima viene rapita, l’uomo inizia viaggio ripercorrendo i luoghi del passato per ritrovarla.

2 febbraio: THE HUMBLING – ULTIMO ATTO



Barry Levinson dirige Al Pacino e Greta Gerwig in un dramma che vede protagonista un attore in crisi che tenta il suicidio e, per ritrovare la sua forza vitale, inizia una relazione con una giovane omosessuale. Ma le cose non girano per il verso giusto, soprattutto quando il passato della coppia fa irruzione nel presente.

4 febbraio: KILL ME THREE TIMES

Simon Pegg veste i panni di un assassino che deve uccidere uccidere colei che viene chiamata la sirena (Alice Braga). L’uomo deve vedersela con altre persone che hanno lo stesso compito da portare a termine.

5 febbraio: BERNIE IL DELFINO 2

Il delfino Bernie torna in Florida nella baia vicino St. Augustine. Kevin, finita la scuola, passa il suo tempo pubblicando video e notizie sul delfino, mentre Holly è a Marineland dove lavora come addestratrice di delfini. Holly e Kevin vivranno un’altra avventura quando arriva un nuovo piccolo delfino. A complicare il tutto il ritorno in libertà del loro vecchio nemico Winston Mills.

6 febbraio: TRE PIANI

Nanni Moretti dirige un grande cast, composto tra gli altri da Margherita Buy, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Stefano Dionisi, in una storia incentrata su tre famiglie che vivono in appartamenti su piani diversi del medesimo condominio borghese.

7 febbraio: MONSTER HUNTER

Paul W.S. Anderson dirige la trasposizione cinematografica di un franchise di videogiochi amato in tutto il mondo. Al centro della narrazione troviamo Artemis (Milla Jovovich), una cacciatrice che lavora per le Nazioni Unite, trasportata con la sua squadra, in mondo completamente nuovo, popolato di mostri.

8 febbraio: IL MONDO CHE VERRÀ

Vanessa Kirby, Katherine Waterston e Casey Affleck sono gli interpreti di una storia ambientata nella metà del XIX secolo, che vede per protagoniste due coppie che abitano in fattorie vicine e sono costrette ad affrontare i disagi di vita isolata, in un territorio splendido quanto accidentato. Abigail è in lutto e si occupa dei bisogni del taciturno marito Dyer; la nuova vicina Tallie è insofferente per il controllo del geloso marito Finney. Le due donne protagoniste si consolano stringendo un legame che colma il vuoto nelle loro vite.

9 febbraio: BREACH – INCUBO NELLO SPAZIO

Bruce Willis è protagonista di un film di fantascienza in cui sfida un terribile alieno mutante. Un’epidemia affligge la terra e i superstiti cercano salvezza su un’arca interstellare verso un nuovo pianeta, ma durante il viaggio alcuni di loro diventano mostri assetati di sangue.

10 febbraio: SWEET VIRGINIA

In una cittadina dell’Alaska, un uomo, ex star del rodeo, diventa amico di un ragazzo, senza sapere che il giovane è il responsabile di un omicidio che ha messo a dura prova l’intera comunità.

11 febbraio: SPIRIT – IL RIBELLE

“Spirit – Il ribelle”, prodotto dalla DreamWorks Animation, è il sequel del fortunato lavoro d’animazione del 2002 “Spirit – Cavallo selvaggio”, e remake cinematografico della prima stagione della serie animata “Spirit: Avventure in libertà”.

12 febbraio: TRE FANTASTICHE RAGAZZE

13 febbraio: BENVENUTI IN CASA ESPOSITO

Gianluca Ansanelli dirige una commedia in cui viene messa alla berlina la camorra attraverso una famiglia del Rione Sanità. Il film si ispira al romanzo omonimo dell’umorista Pino Imperatore.

14 febbraio: EIFFEL

La storia della realizzazione della famosa torre parigina, commissionata a Eiffel per l’Esposizione Universale di Parigi del 1889.

15 febbraio: A VIGILANTE

Olivia Wilde è protagonista di un thriller del 2019, in cui interpreta Sadie, una donna che ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le donne in pericolo. La donna si allena duramente nella boxe e nelle arti marziali per vendicarsi e salvare un’altra donna vittima di soprusi.

15 febbraio: MONDOCANE

Alessandro Celli dirige un film ambientato in un futuro prossimo a Taranto, divenuta una città fantasma, abitata da persone che vivono in modo misero e violento. In questa realtà spiccano le Formiche, una gang criminale capeggiata da Tescacalda (Alessandro Borghi) che cerca di dominare sul territorio. Il tredicenne Pietro, chiamato Mondocane, prova a entrare con successo nel gruppo, mentre l’amico Christian, chiamato Pisciasotto, non ci riesce.

16 febbraio: CODICE: KARIM

Federico Alotto dirige una spy story tra Siria e Italia con protagonista Karim tornato in Italia dalla guerra in Siria, per riprendere in mano la sua vita. Purtroppo inserirsi nuovamente nella vita normale non sarà facile.

18 febbraio: VOYAGERS

Neil Burger dirige Tye Sheridan e Lily-Rose Depp in un film fantascientifico in cui un gruppo di ragazzini viene spedito nello spazio allo scopo di popolare un nuovo pianeta. Le cose prendono una piega inaspettata dopo che il loro capitano adulto viene ucciso.

19 febbraio: BIGFOOT FAMILY

Un film d’animazione franco-belga diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson, sequel del film del 2017 “Bigfoot Junior”. Bigfoot, ormai famoso, vuole combattere l’inquinamento e proteggere la fauna da una compagnia petrolifera dell’Alaska. Per la sua missione è aiutato dal figlio Adam. Le cose si complicano quando Bigfoot scompare misteriosamente.

20 febbraio: DELICIEUX – L’AMORE È SERVITO

Nel 1789 in Francia, poco prima della Rivoluzione, un uomo viene aiutato da una giovane donna per affrancarsi dalla sua posizione di servo e aprire il primo ristorante.

21 febbraio: IO SONO NESSUNO

Film diretto da Ilya Naishuller. Hutch Mansell (Bob Odenkirk) è una persona anonima che non reagisce quando una notte dei ladri entrano nella sua casa. L’episodio, tuttavia, scatena la sua rabbia portando a galla dei segreti tenuti a lungo nascosti.

23 febbraio: FALLING – STORIA DI UN PADRE

“

“Falling” segna il debutto alla regia di Viggo Mortensen. Willis Peterson, affetto da degenerazione senile, vive solo in una fattoria. Il figlio John cerca di aiutarlo, ma si scontra con il carattere del padre che non perde occasione per umiliarlo.

25 febbraio: LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE

Quinto e ultimo capitolo del franchise “La notte del giudizio”. Gli eventi raccontati avvengono un anno dopo quelli de “La Notte del giudizio – Election Year” (terzo capitolo della saga). Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta) si rifugiano in un ranch in Texas, dove Juan dà il suo aiuto alla ricca famiglia dei Tuker, ma non è ben visto dal figlio, Dylan Tucker (Josh Lucas). La mattina successiva lo Sfogo, un gruppo di ribelli assassini si mette all’opera contro la famiglia Tucker.

26 febbraio: L’AFIDE E LA FORMICA



Opera prima di Mario Vitale, “L’afide e la formica” racconta una storia di integrazione e scambio culturale. Ambientato in Calabria, il film è interpretato da Cristina Parku (nel ruolo di Fatima) e Beppe Fiorello, e affronta diverse tematiche come il disagio familiare, la crescita, l’integrazione, la difficoltà dell’essere genitore, la disciplina sportiva come mezzo di riscatto.

27 febbraio: THESHIFT

Esordio alla regia di Alessandro Tonda. Eden e Abdel sono due giovani terroristi che raggiungono un liceo della città e compiono una strage. Eden viene soccorso da un’ambulanza, ma con una bomba addosso minaccia i due paramedici, costretti a fare tutto ciò che lui gli ordina.

28 febbraio: SPACE JAM: NEW LEGENDS

LeBron James e i Looney Tunes cercano di sconfiggere sul campo da basket la perfida Goon Squad e un terribile algoritmo.

Roberta Rosella

27/01/2022