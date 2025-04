Sissi torna sulla scena musicale con il nuovo album XS dopo l’esperienza ad Amici 21

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’ex concorrente di Amici 21, Sissi, ha annunciato il suo ritorno nel panorama musicale con un nuovo album intitolato XS. In un’intervista a Today, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza nel talent show di Canale 5 e le sfide affrontate durante il suo percorso artistico.

La partecipazione ad Amici 21 e l’impatto sulla carriera di Sissi

Sissi, il cui vero nome è Silvia Cesana, ha preso parte alla ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, un programma che ha lanciato numerosi artisti nel panorama musicale italiano. In quell’edizione, il vincitore è stato Luigi Strangis, un altro talento che ha lasciato il segno. Sissi ha descritto la sua esperienza nel talent come un’opportunità di crescita personale e artistica, nonostante le difficoltà legate ai commenti negativi ricevuti.

Durante il suo percorso, Sissi ha dovuto affrontare insulti e critiche, che l’hanno colpita profondamente. In particolare, ha rivelato di aver sofferto per le accuse di superficialità, preferendo ricevere feedback sulla sua musica piuttosto che sul suo carattere. “Ad Amici vivi con tantissime altre persone dove mostri anche te stesso, oltre al talento. A me è servito tantissimo. Però ho sofferto i commenti e gli insulti”, ha dichiarato. Questa esperienza le ha insegnato a convivere con le critiche, ma ha anche evidenziato la mancanza di gentilezza in alcune interazioni.

Nonostante le difficoltà, Sissi ha mantenuto i contatti con alcuni ex compagni di avventura, come Alex Wyse e Luigi Strangis, che l’hanno supportata nel suo percorso musicale. Strangis, in particolare, le ha insegnato a suonare la chitarra, un’abilità che ha arricchito il suo bagaglio artistico e che ha influenzato il suo nuovo lavoro.

Il nuovo album XS: significato e ispirazione

Con il suo nuovo album XS, Sissi si prepara a tornare nel mondo della musica con un progetto che rappresenta una nuova fase della sua vita. Il titolo dell’album ha un significato profondo: XS non è solo un riferimento a “per sempre”, ma anche un omaggio a se stessa, “X Silvia“. Questo titolo riflette un periodo di introspezione e crescita personale, durante il quale Sissi ha affrontato diverse sfide, tra cui la chiusura di una relazione tossica.

“Ho capito che dovevo circondarmi di amore e non di aspettative”, ha affermato, sottolineando l’importanza di vivere in modo autentico e sereno. La cantante ha espresso la sua gratitudine per il nuovo capitolo che sta vivendo, sentendosi finalmente pronta a rimettersi in gioco. “Ora mi sento più tranquilla con me stessa per aver fatto qualcosa tramite la musica”, ha dichiarato, evidenziando come la sua arte sia un mezzo per esprimere le sue emozioni e la sua evoluzione personale.

Chi è Sissi: un talento in crescita

Sissi è nata nel 1999 e ha sempre coltivato la passione per la musica. Dopo aver partecipato ad Amici, ha anche provato a entrare nel mondo di X Factor nel 2019, ma ha scelto di prendersi una pausa dalla musica per riflettere sulla sua carriera. La sua storia è caratterizzata da una continua ricerca di espressione artistica, che l’ha portata a pubblicare diversi brani su Spotify e a partecipare ad eventi come AmaSanremo nel 2020 con il brano “Per farti paura”.

Durante la sua esperienza ad Amici, Sissi ha anche vissuto una relazione con il ballerino Dario, che ha arricchito ulteriormente la sua esperienza nel talent. Ora, con il suo nuovo album XS, Sissi è pronta a riprendere il suo posto nel panorama musicale, portando con sé le esperienze e le lezioni apprese lungo il cammino. La sua determinazione e il suo talento promettono di farla emergere nuovamente, mentre si prepara a condividere la sua musica con il pubblico.

