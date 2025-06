Simona Ventura celebra il compleanno del marito Giovanni Terzi con un toccante messaggio su Instagram

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 26 giugno rappresenta una data speciale per Simona Ventura e Giovanni Terzi, non solo per il compleanno del giornalista, che oggi compie 61 anni, ma anche per l’anniversario del loro matrimonio. La conduttrice televisiva ha voluto rendere omaggio a questo giorno significativo condividendo una serie di foto su Instagram che immortalano momenti preziosi della loro vita insieme. Questo gesto non solo celebra l’amore tra i due, ma evidenzia anche il legame profondo che li unisce.

Un messaggio d’amore

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, Simona Ventura ha scritto: “Amore… è passato un anno dalla festa del nostro matrimonio. Avevamo scelto proprio questo giorno per celebrare con i nostri amici di Milano“. Queste parole non solo richiamano alla mente il giorno delle loro nozze, ma sottolineano anche l’importanza di questa data, che è diventata simbolica per la coppia. La conduttrice ha aggiunto: “Questa data è magica soprattutto per il tuo compleanno!”, evidenziando come i due eventi siano intrecciati nella loro storia.

La dedica di Simona è stata calorosa e ricca di emozione: “Grazie per l’amore e il supporto che mi dai ogni giorno, e per quel nido fatto di fatica, cuore, passione e sentimento che costruiamo insieme, giorno dopo giorno. Buon compleanno, amore mio. Ti amo immensamente”. Giovanni Terzi ha risposto al messaggio con altrettanta dolcezza, scrivendo: “Vita mia hai acceso la mia anima che vagava nel buio delle tenebre. Ogni giorno è una scoperta meravigliosa con te. Ti amo immensamente”. Queste parole dimostrano quanto sia forte il loro legame e l’affetto che provano l’uno per l’altro.

La storia d’amore di Simona e Giovanni

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono incontrati nel 2018 e da allora hanno costruito una relazione solida e appagante. La proposta di matrimonio è avvenuta in un contesto particolare, durante la loro partecipazione all’edizione di “Ballando con le Stelle” nel 2023, un momento che ha segnato un passo importante nella loro vita. La coppia ha ufficializzato il loro legame il 6 luglio 2024, pochi giorni dopo aver festeggiato con gli amici, un evento che ha reso il loro amore ancora più speciale.

Entrambi hanno una storia familiare ricca e complessa. Simona, 60 anni, è madre di Niccolò e Giacomo, avuti dal matrimonio con Stefano Bettarini, e ha adottato Caterina nel 2014. Giovanni, dal canto suo, è padre di Lodovico, nato dal primo matrimonio, e di Giulio Antonio, frutto della sua seconda unione con Silvia Fondrieschi. Questa famiglia allargata rappresenta un esempio di come l’amore possa unire diverse vite e storie, creando un legame unico e speciale.

Un compleanno da ricordare

Il compleanno di Giovanni Terzi non è solo un momento di celebrazione personale, ma anche un’opportunità per riflettere sul percorso che la coppia ha intrapreso insieme. Ogni anno rappresenta un nuovo capitolo nella loro vita, e il supporto reciproco che si offrono è evidente nei messaggi pubblici e privati che condividono. La loro storia d’amore è un esempio di come la dedizione e l’affetto possano superare le sfide e costruire una vita insieme, ricca di significato e felicità.

In un mondo dove le relazioni possono spesso sembrare fragili, la storia di Simona e Giovanni offre una ventata di ottimismo e speranza, dimostrando che l’amore vero può prosperare e crescere nel tempo. Con il compleanno di Giovanni e l’anniversario del loro matrimonio, la coppia continua a scrivere la propria storia, giorno dopo giorno, con passione e impegno.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!