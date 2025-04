Simona Tagli annuncia il suo matrimonio: dopo vent’anni rompe il voto di castità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La showgirl Simona Tagli ha fatto un annuncio sorprendente durante la sua partecipazione al programma “Storie di donne al bivio week end“, condotto da Monica Setta. In onda sabato 3 maggio su Rai 2, la Tagli ha rivelato che convolerà a nozze con Francesco Ambrosoli, un noto industriale del miele, rompendo così un voto di castità che aveva mantenuto per vent’anni. Questo evento segna un importante cambiamento nella vita della showgirl, che ha condiviso dettagli intimi della sua storia d’amore.

Un amore che dura da oltre vent’anni

Simona Tagli e Francesco Ambrosoli si sono incontrati per la prima volta ventitré anni fa, durante una delle edizioni del Giro d’Italia, dove la showgirl svolgeva il ruolo di presentatrice. La Tagli ha raccontato di aver dovuto impegnarsi molto per conquistare il cuore di Ambrosoli. La loro storia d’amore è iniziata in modo romantico, con una cena sul lago che ha segnato l’inizio di una relazione profonda. Dalla loro unione è nata Georgia, la loro figlia, oggi diciannovenne. Simona ha spiegato che, sebbene avessero desiderato fortemente diventare genitori, la nascita della loro bambina ha portato a tensioni nella coppia. Francesco desiderava che Simona abbandonasse la carriera nel mondo dello spettacolo, e per un periodo, la showgirl ha accettato di dedicarsi completamente alla figlia.

La separazione e il voto di castità

Dopo una separazione difficile, Simona Tagli ha preso la decisione di fare un voto di castità, una scelta che ha condiviso anche durante la sua esperienza come concorrente nella casa del Grande Fratello. Questo voto rappresentava un momento di riflessione e di crescita personale per la showgirl, che ha cercato di trovare la propria strada lontano dalla vita pubblica. Tuttavia, il destino ha riservato una sorpresa: pochi mesi fa, Francesco l’ha riaccompagnata a casa e, dopo un bacio, i sentimenti che credeva sopiti sono tornati a galla. Simona ha rivelato di aver pregato la Madonna di Fatima affinché la sua relazione con Francesco potesse riprendere, e ora che il loro amore è rinato, si sente felice e realizzata.

La data del matrimonio e i preparativi

Simona Tagli ha annunciato che il matrimonio con Francesco Ambrosoli si svolgerà il 13 maggio 2026. Un momento speciale che vedrà anche la partecipazione della loro figlia Georgia, che avrà l’importante compito di portare le fedi nuziali. La showgirl ha condiviso la sua gioia per questo nuovo capitolo della sua vita, sottolineando quanto sia significativo per lei tornare a sposarsi dopo anni di riflessione e crescita personale. Con questo annuncio, Simona Tagli non solo celebra il suo amore, ma offre anche un messaggio di speranza e di rinascita a chi ha vissuto esperienze simili.

Ultimo aggiornamento: giovedì 24 aprile 2025, 12:38.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!