Shrek 5 si farà e sarà con il cast originale di doppiatori

A oltre 13 anni di distanza dall’uscita dell’ultimo capitolo di Shrek, sono arrivate notizie riguardanti la produzione di un quinto capitolo della serie. La notizia ha subito catturato l’attenzione dei fan che ora stanno cercando di avere più informazioni possibili. Purtroppo, al momento, non possiamo sapere molto a riguardo.

L’annuncio è arrivato grazie a Chris Meledandri, della Illumination Entertainment, in occasione della promozione del film di Super Mario. Non sappiamo da quanto il film è in produzione ma Chris ha fatto sapere di essere coinvolto nel lavoro che riguarda il quinto capitolo della serie cinematografica. Ovviamente, il film verrà prodotto dalla Dreamworks Animation.

Shrek, il nostro amato Orco, e il suo amico Ciuchino, hanno debuttato al cinema nel 2001. Nel 2004 è uscito poi Shrek 2, nel 2007 è uscito Shrek terzo e poi infine è uscito Shrek 4 – e vissero felici e contenti, che sarebbe dovuto essere l’ultimo della serie. A questa lunga serie di film si sono uniti degli spin-off come Il Gatto con gli stivali, del 2011. Tutti questi titoli hanno riscosso un grande successo, rendendo Shrek uno dei grandi volti della Dreamworks Animation.

Già tempo fa i fan aveva sperato, e ipotizzato, un numero cinque della saga, dopo che Eddie Murhpy, la voce di Ciuchino, aveva affermato di essere disponibile per lavorare ad un nuovo film sull’iconico Orco.

“Se alla DreamWorks venisse mai in mente di fare un altro Shrek, lo farei in due secondi. Adoro Ciuchino. Per come la vedo io avrebbero dovuto fare un film su di lui, è più divertente del Gatto con gli stivali. Voglio dire, adoro il Gatto con gli stivali, ma non è divertente come Ciuchino”. Meledandri, dal canto suo, si è detto “emozionato” dall’interesse di Murphy e ha fatto sapere che “senza alcun dubbio” Ciuchino potrebbe reggere da solo un film tutto suo come avvenuto con il Gatto con gli stivali.”