Shake: personaggi, trama e spoiler della nuova serie Rai Play

Alle ore 12:00 di Mercoledì 5 Aprile si è svolta la conferenza stampa dedicata a Shake: la nuova serie RaiPlay che segue il successo di Mare Fuori. La serie, composta da 14 episodi, sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 14 Aprile ed è prodotta da Lucy Red e Rai Fiction. Si tratta di un adattamento, in chiave moderna, del grande classico Otello di Shakespeare.

Protagonisti della storia sono un gruppo di 16enni e 17enni, membri di una crew di parkour. Il tutto si svolge tra la strada e il liceo di Roma frequentato dai protagonisti, che rivivranno, al giorno d’oggi, sentimenti antichi ma sempre attuali presenti nell’Otello di Shakespeare. Alla regia c’è una giovanissima Giulia Gandini, che, insieme a un team di attori giovani ed emergenti, arriverà a trattare temi importanti come l’amore, la gelosia, i traumi e la conoscenza di sé stessi.

Ad aprire la conferenza è stata la Direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Quest’ultima, insieme anche alla regista, ha parlato di quanto sia fondamentale trattare di temi così importanti, presenti già in un testo come quello di Shakespeare, risalente al 600, e attuali come non mai ai nostri giorni, facendo parlare dei ragazzi.

Il bello di avere una regista così giovane, è proprio questo: riesce ad avere una visione molto più vicina a un adolescente – dice Greta Esposito. L’attrice, giovanissima, interpreta nella serie Emilia, fidanzata di Gaia.

Emilia non ha giudizi e pregiudizi, si avvicina a Beatrice con la naturalezza di un adolescente che ha curiosità nei confronti delle persone e cerca di entrare in confidenza con lui. Questo è l’elemento collante e da cui partiranno dinamiche che porteranno alla rottura e alla riunione. Per me è stato molto interessante costruire questo personaggio di un adolescente alla ricerca della propria identità, sessuale e generale.

Ad intervenire nella conferenza anche Jason Prempeh, l’attore protagonista che interpreta Thomas, moderno Otello, insieme ai due attori che interpretano i suoi due migliori amici: Giada di Palma, che interpreta Gaia, e Alessandro Cannava, che interpreta Michele. Giada è una moderna Jago, una figura che, come ci anticipa, presenterà profonde sfumature e lati nascosti.

Per me è stato un onore poter dire di aver interpretato un’anima di Jago, uno dei personaggi più divertenti che ci siano per la sua dualità. Interessante è stato trattarlo inserendolo in una ragazza di 16 anni, che ha una dualità e ha delle sfumature che cerca di nascondere in tutti i modi. In lei è presente un’oscurità. Ho cercato di non giudicare questo personaggio ma pormi le stesse domande che si sarebbe posta lei.

La conferenza continua poi con l’intervento di Giulia Fazzini, colei che nella serie interpreterà Beatrice, moderna Desdemona. Sarà proprio il suo personaggio ad arrivare a portare scompiglio all’interno della crew, dividendo il gruppo. La sua, ci dice Giulia, è una ricerca di sé stessa e di autenticità, che troverà nel personaggio di Thomas.

Dopo questa conferenza stampa in cui abbiamo ascoltato i protagonisti e alcuni spoiler su quel che ci aspetta, non possiamo che attendere il 14 Aprile per l’uscita in esclusiva della serie.