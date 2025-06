Settembre rivela i messaggi più strani e i suoi segreti nel podcast di Fabiola Cimminella

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Settembre, il noto cantante italiano, ha vissuto un’estate intensa e ricca di eventi, partecipando a festival musicali di grande richiamo come Battiti Live, Tim Summer Hits e il 105 Summer Festival. Durante questo periodo, ha anche avuto modo di raccontarsi in un’intervista con Fabiola Cimminella nel podcast “Confessioni e Distrazioni“, dove ha condiviso aneddoti divertenti e curiosi sulla sua vita privata e la sua carriera.

Messaggi privati e fan eccentrici

Nel corso della chiacchierata, Settembre ha svelato il messaggio privato più bizzarro che ha ricevuto sui social media. Con una certa sorpresa, ha raccontato di un fan che gli ha chiesto: “Vuoi le mie mutande?”. La risposta del cantante è stata sincera: “Non so se fossero pulite, perché non ho risposto”. Questo episodio ha messo in luce la stranezza di alcune interazioni con i fan, che a volte superano i limiti del normale. Settembre ha ammesso di non avere sempre la percezione di ciò che può risultare eccessivo, raccontando di come a volte le persone lo tocchino in modo inappropriato, ma lui non se ne renda conto, essendo una persona affettuosa che ama abbracciare. Tuttavia, il messaggio delle mutande rimane per lui l’esperienza più strana.

I guilty pleasure di Settembre

Oltre a queste curiose interazioni, Settembre ha rivelato anche il suo guilty pleasure, ovvero una passione inaspettata: seguire le dirette di una famosa tiktoker napoletana. Sebbene non abbia voluto rivelare il nome, ha descritto questa tiktoker come una persona divertente e simpatica, che si dedica a contenuti di intrattenimento. Ha anche confessato di avere un’ossessione quotidiana piuttosto particolare: spesso utilizza un aerosol, specialmente quando deve cantare. “Porto sempre con me questa valigetta celeste, non si sa mai”, ha detto, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria voce. Inoltre, ha espresso il desiderio di poter vivere un giorno nei panni di Ariana Grande, ammirando la sua capacità di eseguire acuti straordinari.

I conduttori televisivi preferiti

Durante il podcast, Settembre ha avuto l’opportunità di rispondere a domande rapide sui suoi conduttori televisivi preferiti. Quando gli è stato chiesto di scegliere tra Carlo Conti e Amadeus, ha optato per Carlo, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto da lui nel corso della sua carriera. “Gli devo tantissimo e gli sarò riconoscente a vita”, ha dichiarato. Per quanto riguarda Gerry Scotti e Paolo Bonolis, ha scelto Gerry, mentre ha espresso affetto per entrambi Stefano De Martino e Alessandro Cattelan, ma ha infine deciso di schierarsi con De Martino, sottolineando la difficoltà della scelta.

Settembre ha dimostrato di essere un artista autentico, capace di condividere momenti divertenti e significativi della sua vita, rendendo l’intervista un’occasione per conoscere meglio la sua personalità e le sue passioni.

