Seth Rogen è andato su Twitter lunedì sera per chiarire “una storia che è emersa” dalla sua recente intervista con British GQ.

Seth Rogen chiarisce che la Watson non ha “preso d’assalto il set”

Nell’intervista, a Rogen è stato chiesto di una voce secondo cui Emma Watson “è uscita dal set” del suo film del 2013, “This Is the End”, dopo aver rifiutato di girare una scena che coinvolgeva Danny McBride come cannibale e Channing Tatum al guinzaglio in abbigliamento BDSM in pelle.

La risposta di Rogen è stata la seguente: ” Penso che a volte quando leggi qualcosa, quando prende vita non sembra essere quello che pensavi che fosse. Ma non è stata una fine terribile per la nostra relazione. È tornata il giorno dopo per salutarci. Ha contribuito a promuovere il film. Nessun rancore e non potrei essere più felice di come è andato il film alla fine. Probabilmente aveva ragione. Probabilmente è stato più divertente il modo in cui l’abbiamo fatto. ” Tuttavia, la notizia ha fatto credere a molti che la Watson, in effetti, sia andata via, il che ha spinto Rogen a mettere le cose in chiaro con una dichiarazione

“Voglio correggere una storia che è emersa da una recente intervista che ho rilasciato. Rappresenta male ciò che è realmente accaduto ”, ha scritto Rogen. “Emma Watson non è ‘ uscita furiosa fuori dal set’ ed è una schifezza che la percezione sia che lo abbia fatto. La scena non era quella originariamente sceneggiata, si stava improvvisando, cambiando drasticamente e non era ciò che lei aveva accettato. Il pettegolezzo secondo cui era in qualche modo poco cool o poco professionale è una stronzata completa “.

La decisione di non apparire sulla scena

Rogen ha detto che la situazione era dovuta a una mancanza di comunicazione e ha chiarito che hanno preso insieme la decisione insieme di non apparire sulla scena.

“Di sicuro avrei dovuto comunicare meglio e poiché non l’ho fatto, è stata messa in una posizione scomoda. Lei e io abbiamo parlato quella notte; nel complesso è stata una situazione di merda e deve essere stato difficile per lei dire qualcosa e sono molto felice e impressionato che l’abbia fatto “, ha detto Rogen. “Eravamo d’accordo sul fatto che lei non fosse sulla scena.”

Rogen ha concluso la sua dichiarazione scusandosi per la situazione, affermando che “Ero entusiasta dell’opportunità di lavorare con lei e sarei entusiasta di avere di nuovo questa opportunità”, ha detto Rogen. “Sono molto dispiaciuto e deluso che sia successo, e vorrei aver fatto di più per evitarlo.”

Maria Bruna Moliterni

30 ⁄ 03 ⁄ 2021