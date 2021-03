Seth Rogen sarà nel film autobiografico di Steven Spielberg

Seth Rogen entra a far parte del cast del film autobiografico del regista americano Steven Spielberg.

Seth Rogen nel ruolo dello Zio preferito

A dare la notizia è stato Deadline Hollywood e poi confermato da Variety. L’attore Seth Rogen indosserà i panni dello zio preferito del regista Steven Spielberg. L’attore che con la sua società di produzione, dove tra i partner troviamo Evan Goldberg, Point Grey, ha visto un grande successo con la serie Amazon “The Boys.” Ha inoltre prodotto e recitato in “An American Pickle” e “The Disaster Artist”. Seth Rogen oltre alla cariera di attore si è anche dedicato di recente alla coltivazione di cannabis creando così una sua azienda, la Houseplant.

Anticipazioni sul film

Il regista Steven Spielberg ha scritto la sceneggiatura con Tony Kushner, con cui ha precedentemente lavorato a “West Side Story”, “Munich” e “Lincoln.” I dettagli della trama sono nascosti, ma il film si concentrerà su un giovane protagonista cresciuto a Phoenix, Arizona, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, ed esaminerà il rapporto con i suoi genitori nel corso del tempo.

La ricerca degli altri interpreti è comunque ancora in corso. Tra giovani attori di diverse età che servono per completare il cast, manca ancora quello del giovane Spielberg, anche se, il nome del personaggio non sarà Steven. Con molta probabilità ci sarà l’attrice Michelle Williams che ricoprirà un ruolo molto importante.

Le riprese dovrebbero iniziare questa estate e la data di uscita del film è programmata per il 2022. La produzione sarà curata da Spielberg, Kushner e Kristie Macosko Krieger.

Intanto, il prossimo film in uscita di Spielberg è “West Side Story” che con tutta probabilità potremo vedere a dicembre. L’adattamento del musical di Brodway vede nel cast Ansel Elgort e Rachel Zegler nei panni di Tony e Maria ed ancora Ariana Debose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Rita Moreno e Curtiss Cook.

Francesca Reale

23/03/2021