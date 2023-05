Ecco 5 serie da vedere in attesa della quinta stagione di “You”

You, nonostante i suoi difetti, è stata una delle serie Netflix più amate degli ultimi anni, tanto che la quarta stagione è rimasta per settimane ai primi posti della classifica. Come abbiamo detto questa serie non è perfetta, presenta sicuramente molti difetti, nonostante ciò è stata da subito acclamata dal pubblico che attende con ansia l’arrivo della quinta stagione.

Il Thriller psicologico vede il protagonista Joe Goldberg – Libraio di New York – in lotta con se stesso e i suoi istinti malsani. In ognuna delle stagioni lo seguiamo mentre, innamorato ogni volta di una donna differente, inizia ad ossessionarsi al punto da diventare uno stalker.

Se anche voi vi siete innamorati di questa serie e siete impazienti nell’aspettare la nuova stagione- ufficialmente annunciata da Netflix – ecco a voi alcuni prodotti che apprezzerete sicuramente e che potrete guardare nell’attesa.

Dexter

Questa serie Tv, andata in onda tra il 2006 e il 2012, ad oggi è diventata un Cult thriller che è impossibile da perdere. Il protagonista della serie, come in You, nasconde un lato molto oscuro e deviato. Dexter Morgan è un uomo dal passato molto burrascoso, presentando infatti già da bambino tratti di sociopatia.

Mentre durante il giorno lavora come tecnico forense -analizzando tracce ematiche – di notte si trasforma in un killer spietato che tenta di uccidere i terribili criminali ancora a piede libero. Nonostante la seria abbia perso un po’ di verve nelle ultime stagioni, rimane un prodotto eccellente ed imperdibile.

Bates Motel

Eccoci di nuovo nella mente di un personaggio sicuramente fuori dagli schemi. In Bates motel andiamo a ripercorrere la vita di Norman Bates, personaggio che tutti conosceranno come lo spietato killer del meraviglioso film di Alfred Hitchcock, ovvero Psyco.

La serie si concentra soprattutto sul morboso ed assillante rapporto tra Norman e sua madre Norma, concetto appena accennato, ma chiarissimo, all’interno del film. Interpretata da Freddie Highmore, conosciuto soprattutto per Good Doctor, è costituita da ben 5 stagioni, apprezzabili dalla prima all’ultima. Il prodotto riesce così a rievocare un classico del cinema in maniera estremamente originale, facendolo così conoscere anche ai più giovani.

Le regole del delitto perfetto

Se avete voglia di una serie fresca e che vi terrà incollati allo schermo sin dal primo episodio allora guardando Le regole del delitto perfetto andrete sul sicuro. Un thriller giuridico che narra le vicende dell’avvocato Annalise Keating che si riunisce assieme a cinque dei suoi studenti per approfondire i casi di delitti irrisolvibili.

In seguito al ritrovamento del cadavere di una donna però le cose si fanno molto più interessanti e spaventose per il gruppo di ragazzi. Vi troverete così dinanzi un’opera estremamente godibile e che guarderete tutta d’un fiato.

Mindhunter

Ad ottobre 2017 debutta su Netflix una delle serie Thriller più interessanti ed avvincenti dell’intero catalogo. Mindhunter – composta purtroppo da soli due stagioni – ruota attorno a due agenti dell’FBI, Holden Ford e Bill Tench, che avviano una ricerca sulla psicologia criminale, andando ad intervistare vari serial killer. L’obbiettivo è quello di comprendere al meglio la loro psicologia ed applicare tutte le conoscenze acquisite per risolvere un caso.

Le prime due stagioni sono state il prodotto perfetto per tutti gli appassionati di serie thriller e crime, ma non solo, sono infatti in grado di incollare allo schermo anche i più scettici. Purtroppo però, nonostante Netflix avesse annunciato una terza parte, il regista David Fincher ha deciso per il momento di mettere da parte questo prodotto e dedicarsi ad altri progetti.

Dahmer

Ecco a voi un’ulteriore serie -basata su una vicenda realmente accaduta – che si muove all’interno della pericolosa psiche di un serial killer. Questa volta il soggetto in questione è il famoso pluriomicida americano di nome Jeffrey Dahmer. Il prodotto marchiato Netflix, rimasto per lunghissimo tempo ai vertici della classifica, affronta varie problematiche che vanno anche oltre il criminale, come la tossicità della società americana degli anni 70.

Così facendo però non si va a giustificare in nessun modo l’oscuro personaggio, ma l’obbiettivo sembra essere quello di ripercorrere le problematiche da egli vissute e che hanno potuto influire su una mente, già deviata e contorta. Dahmer è in conclusione una serie, perfettamente realizzata, di soli 10 episodi che vi farà tremare dal terrore, seguendo tutti i sanguinosi omicidi di un folle ragazzo.

