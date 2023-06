5 serie ambientate in un ospedale psichiatrico da vedere assolutamente

Ospedali e trip psicologici da sempre appassionano gli spettatori televisivi. In questo breve excursus andremo a scoprire 5 serie tv ambientate in ospedale psichiatrico, che potrebbero avvolgervi e appassionarvi, per ambientazione e mood.

Serie Tv ambientate in ospedale psichiatrico

Molti possono essere i titoli che si occupano di rompicapo psicologici o più nello specifico che trattano la salute mentale, molte serie TV si addentrano nei corridoi di ospedali, come la serie di Doctor House o la più celebre di tutte, in tema ospedaliero, E.R. così come Grey’s Anatomy.

In questa breve carrellata andremo a consigliare 5 serie tv in ospedale psichiatrico che forse non in molti hanno già scoperto.

Tutto chiede salvezza

Daniele, ventenne con un eccesso di sensibilità, dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico per essere sottoposto a Tso insieme ad altri cinque improbabili compagni di stanza.

Questa serie che fece abbastanza parlare alla sua uscita, lo scorso anno si dipana in 7 puntate, da 45 minuti circa. La serie completa è disponibile sul catalogo Netflix.

Mental

La serie – uscita nel 2020 – racconta, in maniera molto lucida e a tratti cruda, l’amicizia di 4 ragazzi affetti da disturbi psichici.

Disponibile sulla piattaforma di RaiPlay, la serie è un prodotto italiano che si compone di una sola stagione per un totale di 8 episodi.

Legion

L’adolescente David Haller è tormentato fin dalla nascita da voci e da visioni terrificanti che potrebbero avere una fonte sovrannaturale.

Dipanato in 27 puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuno, questa serie tv che si muove tra le maglie di una mente turbata e i luoghi di un ospedale psichiatrico, è disponibile su Disney plus nel catalogo, per gli abbonati alla piattaforma di Topolino.

The Patient

Il terapeuta, Alan Strauss, è tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner, che si rivela essere un serial killer. Sam ha un’insolita richiesta terapeutica per Alan.

Anche questa serie, uscita lo scorso ottobre 2022, è reperibile sulla piattaforma di Disney+. E si compone di 10 puntate complessive, con protagonista un invidiabile Steve Carell in una veste piuttosto seria.

Ratched

L’infermiera Mildred Ratched giunge in California per entrare a far parte della squadra di infermieri di un ospedale psichiatrico gestito dal visionario dott. Richard Hanover, dove vengono attuate cruente pratiche sperimentale sui pazienti.

Si tratta del prequel del grande classico “Qualcuno volò sul nido del cuculo” degli anni ’70, nata ovviamente dal romanzo omonimo.

Uscita nel 2020, l’ultima delle 5 serie tv ambientate in ospedale psichiatrico, è disponibile sul catalogo Netflix e si compone di 8 puntate, della durata variabile tra i 45 e i 60 minuti.

Una nuova stagione della serie sembrerebbe essere in lavorazione.

Questi erano, dunque dei consigli rapidi ed esaustivi per recuperare 5 serie tv in ospedale psichiatrico che raccontano di problematiche mentali e turbe psicologiche.