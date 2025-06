Serena Rossi parla delle effusioni tra Ben Affleck e Jennifer Lopez alla Mostra del Cinema di Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Serena Rossi, attrice napoletana e madrina della Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere del Sera, in cui ha condiviso le sue impressioni su un episodio che ha segnato la storia del festival: le effusioni pubbliche tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Questo momento, avvenuto nel 2001, ha suscitato non poche riflessioni sull’amore e le relazioni, specialmente nel contesto di un evento così prestigioso.

Il ricordo dell’incontro tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Durante l’intervista, Serena Rossi ha ricordato il suo ruolo di madrina della Mostra del Cinema di Venezia e l’incontro con Ben Affleck e Jennifer Lopez. Era il 2001, e l’attrice stava accogliendo la coppia all’esterno del Palazzo del Cinema. Mentre Lopez salutava Rossi, Affleck ha interrotto il momento per abbracciare la sua compagna, baciandola affettuosamente sulla fronte. Questo gesto, che ha colpito Rossi, ha portato l’attrice a esprimere la sua opinione sulle effusioni pubbliche: “Ma io lo sapevo che si sarebbero lasciati. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico qualcosa non torna. Io non pomicio con mio marito davanti agli altri”.

Le parole di Serena Rossi si sono rivelate profetiche. Infatti, l’anno successivo, Affleck e Lopez si sono sposati a Las Vegas, per poi celebrare un secondo matrimonio in una cerimonia sontuosa nella proprietà di Affleck in Georgia. Tuttavia, la loro storia d’amore ha avuto un epilogo difficile, culminando nel divorzio ufficializzato all’inizio del 2025.

Il dibattito sulla figura della madrina alla Mostra del Cinema di Venezia

Nell’intervista, Serena Rossi ha anche affrontato il tema della decisione della Biennale di Venezia di abolire la figura della madrina, sostituendola con un conduttore o una conduttrice. Rossi ha condiviso la sua esperienza, affermando che il termine “madrina” non l’ha mai offesa né le ha fatto sentire un diminuzione del suo ruolo. “Quando sono stata madrina nel 2021, ho avuto la possibilità di parlare di temi importanti, come delle madri afghane, e non è stato solo un gioco a indossare vestiti bellissimi”, ha dichiarato.

L’attrice ha sottolineato che anche la moda è una forma d’arte e che il titolo non definisce necessariamente la qualità del lavoro svolto. “Puoi essere una brava presentatrice e fare male a Venezia“, ha aggiunto, evidenziando l’importanza del contenuto e della sostanza rispetto al nome del ruolo.

Le aspirazioni future di Serena Rossi

Serena Rossi ha anche accennato alla possibilità di intraprendere la carriera di regista, seguendo le orme di colleghe come Paola Cortellesi, che ha ottenuto un grande successo con il film “C’è ancora domani”. Tuttavia, Rossi ha chiarito che non ha intenzione di affrettare questa transizione. “Non subito, ma mi dicono tutti che prima o poi succederà, perché sono una leader. Non lo voglio fare sull’onda delle colleghe bravissime che si sono misurate con la regia”, ha spiegato.

L’attrice ha messo in evidenza che, a differenza di altre, non sente un’urgenza di passare alla regia, preferendo dedicarsi al suo percorso artistico con calma e riflessione. La sua carriera, caratterizzata da ruoli significativi e da un forte impegno sociale, continua a evolversi, lasciando aperte molte possibilità per il futuro.

