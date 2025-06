Serena Grandi racconta le sue storie d’amore: da Zucchero a Maradona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Serena Grandi, l’attrice italiana nota per il suo carisma e la sua bellezza, si è aperta in un’intervista a Monica Setta durante la trasmissione “Storie di donne al bivio”, in onda su Rai 2. In questa conversazione, Grandi ha condiviso aneddoti intimi riguardanti le sue relazioni con celebri personalità del mondo della musica e dello spettacolo, rivelando dettagli inediti e sorprendenti.

La separazione e il nuovo inizio

Nel racconto di Serena Grandi, un momento cruciale è rappresentato dalla sua separazione dal marito Beppe. L’attrice ha descritto come, dopo la rottura, abbia deciso di abbandonare il suo stile di vita precedente. “Ho buttato via tutti i vestiti Chanel e le giacche con i bottoni d’oro”, ha dichiarato. Questo gesto simbolico ha segnato un cambiamento radicale nella sua vita. Indossando un chiodo e un paio di jeans, si è diretta al Piper, un noto locale di Roma, dove ha incontrato Zucchero Fornaciari. La connessione tra i due è stata immediata, tanto che Grandi ha seguito il cantante in albergo la stessa sera. Questo incontro ha segnato l’inizio di una storia d’amore intensa e appassionata.

L’amore per Pino Daniele

Oltre a Zucchero, Serena Grandi ha avuto un’altra relazione significativa con il cantautore Pino Daniele. In un momento di nostalgia, ha rivelato che Daniele la teneva in rubrica con il nome “Giasse” per evitare che la loro relazione venisse scoperta. “Era un uomo stupendo”, ha affermato, aggiungendo che la canzone che lui le dedicò, “Mal di te”, ha un posto speciale nel suo cuore. La loro storia, purtroppo, non è durata a lungo, ma ha lasciato un’impronta indelebile nella vita dell’attrice.

Il flirt con Diego Armando Maradona

Uno dei racconti più intriganti di Serena Grandi riguarda la sua breve ma intensa relazione con Diego Armando Maradona. L’attrice ha ricordato come il famoso calciatore le avesse fatto una corte serrata. Dopo averlo raggiunto al Vomero, un quartiere di Napoli, Grandi si è trovata di fronte a una folla di paparazzi, costringendola a fuggire. “Era piccolo, ma focoso. E baciava da Dio”, ha commentato con un sorriso, rivelando l’intensità della loro connessione. Questo episodio, rimasto segreto per anni, mette in luce un lato inedito della vita di Grandi.

Incontri con personaggi illustri

Serena Grandi ha avuto anche l’opportunità di incontrare figure di spicco come Giovanni Agnelli, grazie al suo amico Luca Di Montezemolo. Ricorda che l’Avvocato era un uomo curioso, che faceva molte domande e mangiava poco. La prima volta che si incontrarono, Grandi era ancora sposata, ma dopo la separazione, Agnelli desiderava rivederla, sebbene il loro incontro sia stato breve. Nonostante le numerose esperienze, l’attrice ha ricevuto solo due rifiuti: da Sean Penn e Paolo Sorrentino, due nomi noti nel panorama cinematografico internazionale.

Serena Grandi ha condiviso la sua vita con una schiettezza che affascina, rivelando storie che intrecciano amore, passione e incontri con personaggi iconici. La sua narrazione offre uno spaccato della sua esistenza, ricca di emozioni e ricordi indimenticabili.

