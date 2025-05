Senza Cri: il viaggio musicale dell’artista di Amici 24 e il suo nuovo EP “Tokyo Nite”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Senza Cri, giovane artista emerso dal talent show “Amici 24“, ha recentemente rilasciato il suo EP “Tokyo Nite“, un progetto che riflette la sua crescita personale e artistica. In un’intervista esclusiva, l’artista ha condiviso le sue esperienze all’interno della scuola di Maria De Filippi, il suo approccio alla musica e le emozioni che ha vissuto durante questo percorso.

L’esperienza in Amici 24: un viaggio di crescita

Entrato nella scuola di Amici a settembre 2024, Senza Cri ha rapidamente catturato l’attenzione di pubblico e critica grazie al suo talento e alla sua forte personalità. L’artista ha descritto la sua esperienza come incredibile, un’opportunità che gli ha permesso di esplorare aspetti di sé che non conosceva. “A volte faccio fatica a credere di essere stato lì”, ha affermato, sottolineando quanto questa esperienza lo abbia arricchito. Ha messo a nudo la sua persona, scoprendo lati di sé che prima non aveva mai affrontato. Per lui, aprirsi è stato un atto di coraggio, e ha trovato in Amici un ambiente stimolante e accogliente.

Senza Cri ha anche parlato dell’importanza dell’autocritica nella sua vita. “Vivo molto l’autocritica, ma oggi mi apprezzo di più”, ha dichiarato. Questa nuova consapevolezza gli ha permesso di conoscersi in una luce diversa, senza timori di giudizio. La scuola di Amici, con i suoi insegnamenti e le sue sfide, ha rappresentato per lui un momento cruciale di crescita personale e artistica.

I consigli di Maria De Filippi e il sostegno di Lorella Cuccarini

Durante il suo percorso, Senza Cri ha ricevuto un consiglio che ha ritenuto fondamentale: smettere di nascondersi e lasciarsi andare. Questo suggerimento, proveniente da Maria De Filippi, ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. “Maria mi ha svegliato del tutto”, ha affermato, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. La conduttrice ha creduto in lui fin dall’inizio, anche quando il suo progetto musicale sembrava difficile da realizzare.

Un altro pilastro del suo percorso è stata Lorella Cuccarini, che ha sostenuto Senza Cri in ogni fase del programma. “Lorella è stata una carezza per me”, ha detto, evidenziando il legame speciale che si è creato tra loro. La presenza di Lorella ha reso l’esperienza più confortevole, simile a quella di una madre. Anche altri membri del cast, come Rudy Zerbi, hanno contribuito al suo sviluppo, creando un ambiente di apprendimento e supporto reciproco.

La vittoria di TrigNO e il legame con i compagni

Nell’edizione di Amici 24, Senza Cri ha vissuto anche momenti di sorpresa e competizione. Riguardo alla vittoria di TrigNO nella categoria canto, ha affermato di averlo messo in conto. “Ognuno di noi meritava uno spazio”, ha commentato, evidenziando il talento di tutti i concorrenti. La sua esperienza con gli altri partecipanti è stata profonda, e ha creato legami che vanno oltre il programma. “Siamo un gruppo unitissimo”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di quell’esperienza condivisa.

“Tokyo Nite“: il nuovo EP e il suo significato

Il 14 maggio, Senza Cri ha rilasciato il singolo “Tokyo Nite“, che anticipa l’uscita dell’omonimo EP previsto per il 30 maggio. Questo progetto musicale rappresenta un viaggio, non solo fisico ma anche emotivo. “Volevo portare tutti in vacanza con me”, ha spiegato, riferendosi ai titoli delle canzoni che richiamano città e luoghi significativi. L’EP è un’espressione chiara della sua identità artistica e del suo sound, con l’intento di trasmettere verità e autenticità.

Senza Cri ha descritto il suo nuovo lavoro come un’opportunità per esplorare la propria sensibilità e condividere emozioni profonde. “C’è una vista mozzafiato”, ha affermato, evidenziando quanto sia importante per lui il supporto del pubblico. La musica, per lui, è un mezzo di comunicazione e un modo per esprimere chi è veramente.

Progetti futuri e desideri artistici

Guardando al futuro, Senza Cri ha già in mente diversi progetti. Ha menzionato l’intenzione di intraprendere un tour promozionale e di continuare a scrivere nuova musica. “Non mi fermo”, ha affermato con determinazione. Riguardo a possibili collaborazioni, ha dichiarato di voler prima consolidare la propria identità artistica prima di esplorare nuove sinergie.

Infine, ha espresso il desiderio di partecipare a Sanremo, ma solo se avrà la giusta canzone da presentare. “La musica è comunicazione”, ha sottolineato, evidenziando l’importanza di utilizzare quel palco per lanciare messaggi significativi. Con un futuro promettente davanti a sé, Senza Cri si prepara a continuare il suo viaggio musicale, portando con sé le esperienze e le emozioni vissute in Amici 24.

