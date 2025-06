Selvaggia Roma e Luca Teti: una proposta di matrimonio indimenticabile durante il battesimo della figlia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia d’amore tra Selvaggia Roma e Luca Teti continua a emozionare i loro fan. Dopo essersi conosciuti nel 2022, la coppia ha costruito una famiglia insieme e ora si prepara a un passo importante: il matrimonio. La proposta di Luca è avvenuta in un momento speciale, durante i festeggiamenti per il battesimo della loro piccola, e ha catturato l’attenzione del pubblico, diventando rapidamente virale sui social.

La proposta di matrimonio: un momento da sogno

Selvaggia Roma e Luca Teti non perdono mai l’occasione di celebrare il loro legame. Recentemente, hanno festeggiato il battesimo della loro figlia, un evento che ha avuto un significato particolare per la coppia. Durante questa celebrazione, Luca ha deciso di fare una sorpresa straordinaria a Selvaggia: inginocchiato, le ha chiesto di sposarlo. La proposta è stata preparata con cura, con un’atmosfera romantica e un tocco di originalità.

Selvaggia, bendata e accompagnata da amici, ha vissuto un momento di grande emozione quando ha tolto la benda e si è trovata di fronte al suo compagno, con un anello in mano e una scritta luminosa che diceva: “Mi vuoi sposare?”. La reazione di Selvaggia è stata immediata: le lacrime di gioia hanno preso il sopravvento mentre si avvicinava a Luca, che, inginocchiato, le porgeva l’anello. Il momento è stato carico di emozione e felicità, culminando con il fatidico sì che ha suggellato la loro unione.

L’anello di fidanzamento: un gioiello da sogno

L’anello scelto da Luca per la proposta non è passato inosservato. I fan di Selvaggia, sempre attenti ai dettagli, hanno subito chiesto informazioni sul prezioso dono. L’influencer ha condiviso alcune foto ravvicinate dell’anello, rivelando che si tratta di un gioiello in oro bianco, impreziosito da un brillante di una marca rinomata. La scelta dell’anello ha suscitato grande entusiasmo tra i follower, che hanno espresso i loro auguri e congratulazioni alla coppia.

Sebbene il costo dell’anello non sia stato reso noto, l’importanza del gesto e il valore simbolico del gioiello sono stati sufficienti per rendere questo momento indimenticabile. La gioia di Selvaggia è palpabile, e i suoi fan non hanno perso occasione per manifestare il loro affetto e supporto, augurando alla coppia una vita piena di felicità e amore.

Come si sono conosciuti Selvaggia Roma e Luca Teti

Il 2022 ha segnato l’inizio di una nuova avventura per Selvaggia Roma, che ha incontrato Luca Teti, diventato rapidamente non solo il suo compagno, ma anche il padre della loro bambina. Nonostante la notorietà di entrambi, i dettagli sul loro primo incontro rimangono avvolti nel mistero. La coppia ha sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla loro storia d’amore, ma il supporto dei fan è stato costante e caloroso fin dall’inizio.

Luca, calciatore romano, e Selvaggia, influencer e nota per la sua partecipazione a programmi come Temptation Island e Grande Fratello VIP, hanno costruito una relazione solida basata su empatia, rispetto e fiducia reciproca. La nascita della loro bambina ha ulteriormente rafforzato il loro legame, rendendo la loro storia d’amore ancora più intensa e significativa. La coppia ha trovato un equilibrio che li rende unici, e i momenti condivisi insieme continuano a essere celebrati con gioia e affetto.

